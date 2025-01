Anticipazioni Blackout 2: com’è cambiato il personaggio di Lidia

Tra i personaggi di Blackout 2 che torna in onda oggi, martedì 21 gennaio 2025 con la seconda puntata, c’è Lidia che, in questa seconda stagione è pronta ad affrontare una vera e propria metamorfosi mostrando un lato inedito della propria personalità. Ad interpretare Lidia, ancora una volta, è Aurora Ruffino che ha raccontato la sua Lidia in un’intervista rilasciata ai microfoni di Libero. Nella prima stagione, Lidia ha dovuto affrontare molte difficoltà perché, oltre ad aver affrontato una catastrofe naturale provando a portare in salvo un gruppo di persone coinvolto, ha dovuto fare i conti con un grande dolore causato dalla morte del compagno.

Oltre a dover affrontare la morte dell’uomo di cui era innamorata, Lidia ha scoperto di essere incinta e ha dovuto capire cosa fare. Per il personaggio interpretato da Aurora Ruffino, la prima stagione di Blackout è stata difficile sotto il punto di vista personale e professionale. In questa seconda stagione, però, tutto cambia.

Anticipazioni Blackout 2: Aurora Ruffino svela cosa accadrà a Lidia

La Lidia di Blackout 2 è totalmente diversa da quella che il pubblico di Raiuno ha imparato a conoscere e ad amare nella prima stagione della fiction. A confermarlo è la stessa Aurora Ruffino. “Questa seconda stagione riparte esattamente da dove si era fermata la prima, Lidia si trova in una nuova fase. Dopo la crisi esistenziale che ha affrontato ora la vediamo riappropriarsi di se, tornare a indossare la divisa e ritrova la convinzione nella sua missione che è quella di salvare prima di tutto se stessa e il suo bambino e poi tutte le persone bloccate di cui si sente fortemente responsabile. Quindi la ritroviamo che ha un nuovo atteggiamento, quasi un altro tipo di donna rispetto a quella della prima stagione”, ha detto ai microfoni di Libero.

L’attrice ha inoltre spiegato come interpretare la Lidia della prima stagione sia stato davvero complicato mentre la Lidia della seconda stagione di Blakout la sente più vicina perché, esattamente come lei, è una donna forte e determinata.