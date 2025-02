Anticipazioni BlackOut 2 – Le verità nascoste: stasera l’ultima puntata

Oggi, martedì 4 febbraio 2025, Raiuno trasmette l’ultima e attesissima puntata di Blackout2, la fiction con Alessandro Preziosi, Marco Rossetti e Aurora Ruffino che racconta le vicende degli ospiti dell’hotel Cima Paradisi, nella Valle del Vanoi. In quest’ultima puntata si scoprirà se tutti riusciranno a salvarsi o se qualcuno perderà la vita non riuscendo a vincere la battaglia contro il tempo, elemento fondamentale dell’ultimo appuntamento con la fiction. A tenere tutti con il fiato sospeso, in particolare, sarà Giovanni la cui vita sarà appesa ad un filo. Mistero, anche su quello che sarà il destino dei suoi figli.

Al centro dell’ultima puntata, poi, ci sarà anche Marco il cui doppio gioco è stato scoperto da Giovanni. Cosa accadrà tra i due? Marco sarà colui che salverà la vita di Giovanni o il responsabile del suo tragico destino? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BlackOut 2 – Le verità nascoste, anticipazioni 4 febbraio 2025: il destino di Giovanni

Nel primo episodio dell’ultima puntata di Blackout 2 dal titolo “Oltre la valle”, Giovanni, i suoi figli e tutti gli altri ospiti dell’albergo stanno vivendo un vero e proprio dramma. Non sembra esserci via di scampo per tutti se non un bunker al cui interno, però, lo spazio non è sufficiente a contenere tutte le persone coinvolte. Nel frattempo, l’elicottero guidato da Angelo è caduto sotto lo sguardo di tutti e il mistero si infittisce sempre di più, soprattutto intorno alla morte di Natasha che non è morta per le ferite riportate come vorrebbe fargli credere Federica.

Giovanni, così, cerca l’aiuto di Marco che, tuttavia, sta facendo il doppio gioco esattamente come Federica con cui si è alleato per avere un posto nel bunker. Riesce, così, a far intrappolare Giovanni a cui non crede più nessuno. Elena, però, scopre dell’esistenza del rifugio e avvisa il padre che riesce così a liberarsi. Nel frattempo, all’hotel Cima Paradisi, arriva il gruppo di criminali che, armato, si dirige verso il bunker. Scoppia, così, un violento scontro perché solo chi riuscirà ad entrare nel bunker avrà la speranza di sopravvivere.

Come vedere in diretta streaming Blackout 2

L’ultima puntata di Blackout 2 può essere vista in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 21.30. Al termine della divertente puntata di Affari tuoi, infatti, Stefano De Martino cederà la linea alla fiction che terrà con il fiato sospeso tutti i telespettatori. Con Raiplay, disponibile come sito e applicazione, inoltre, è possibile seguire la diretta streaming sia della puntata odierna che di quelle precedenti.

