Anticipazioni Blackout 3 Le verità nascoste: possibili intrecci di trame nella prossima stagione

La fiction di Rai1 carica di misteri, tensioni e suspence si è appena conclusa ed in molti si chiedono se Blackout 3 Le verità nascoste si farà. Al momento non ci sono notizie confortanti da parte del produttore Luca Barbareschi e lo sceneggiatore Andrea Valagussa nonostante i buoni ascolti riscontrati in queste puntate, superiori al 20%, ed agli ulteriori intrecci di trama non è difficile sostenere che non ci sarà un nuova stagione tuttavia è possibile ipotizzare delle anticipazioni Blackout 3 Le verità nascoste seguendo ben tre intrecci narrativi.

Se dovesse mai vedere la luce un nuovo ciclo di puntate della fiction di Rai1 con protagonista Alessandro Preziosi, Marco Rossetti ed Aurora Ruffino si potrebbero ipotizzare delle possibili trame e delle anticipazioni Blackout 3. La serie ruota attorno a degli ospiti dell’Hotel Cima Paradisi rimasti bloccati da una valanga, con il tempo sono venuti fuori misteri e segreti sia personali delle persone in questione che sul mondo circostante e soprattutto su quello che è davvero successo fuori dalla Valle del Vanoi. Alcune verità nell’ultima puntate sono venute fuori ma non tutto è stato risolto ed allora non è difficile ipotizzare che la trama della terza stagione possa ripartire proprio da ‘Le verità nascoste’.

Anticipazioni Blackout 3, ipotesi sulla trama: fuga dal bunker e nuove minacce

Ipotizzando delle anticipazioni Blackout 3 Le verità nascoste si potrebbe puntare su nuove minacce per i sopravvissuti dell’Hotel che potrebbero trovarsi davanti ad un pericolo ancora più grave e pericoloso di quello rappresentato dai ‘soccorritori’ Angelo, Federica e Sabrina e che potrebbero a loro volta celare altri segreti e misteri. L’ultima puntata si è conclusa con i protagonisti rinchiusi in un bunker in una situazione di pericolo e non è complicato sostenere che questo sia un possibile nuovo scenario su cui creare delle trame, la possibile fuga dal bunker o la loro lotta per la sopravvivenza ed infine non tutto è stato spiegato e soprattutto ci sono molti punti oscuri sul passato dei protagonisti, Giovanni, Marco, Federica e Livia e molti altri. La domanda tuttavia resta e prima delle anticipazioni occorre essere certi che Blackout 3 Le verità nascoste si faccia.