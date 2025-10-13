Anticipazioni Blanca 3, prossima puntata 20 ottobre 2025: Blanca vittima di una terribile aggressione mentre Liguori non si fida di Bacigalupo

Anticipazioni Blanca 3, trama completa prossima settimana: puntata del 20 ottobre 2025

Cosa succederà nella prossima puntata della fiction di Rai1 con protagonista Maria Chiara Giannetta e con Giuseppe Zeno, Matilde Gioli e Domenico Diele? Dalle anticipazioni Blanca 3 si scopre che il primo episodio si aprirà in modo traumatico con la protagonista sarà aggredita dall’assassino di uno psichiatra proprio durante una visita al Museo del Buio. Lo shock dell’evento la segnerà profondamente, tanto da spingerla a prendersi una pausa dal lavoro operativo.

Vittima di una violenta aggressione già fragile a causa della morte di Linneo e dell’aver scoperto di essere incinta in modo inaspettato, Blanca Fernando si sentirà sempre più fragile e vulnerabile convinta che la paura la stia condizionando troppo. Tuttavia, il caso a cui sta lavorando continuerà a tenerla emotivamente coinvolta, e la detective faticherà a rimanere lontana dalle indagini per questo motivo deciderà di prendersi una pausa dal suo lavoro di consulente.

Liguori non si fida di Bacigalupo: cosa asconde? Anticipazioni Blanca 3 prossima puntata

Le anticipazioni Blanca 3 sulla quarta puntata del 20 ottobre 2025, svelano che a causa dello stop di Blanca, Liguori (Giuseppe Zeno) si troverà costretto a portare avanti l’indagine insieme a Bacigalupo, che mostrerà un inaspettato coinvolgimento personale nel caso dell’omicidio dello psichiatra. Liguori, tuttavia, che già si fida poco del collega considererà strano il suo comportamento e sarà sempre più convinto che nasconda qualcosa.



Infine, dalle anticipazioni Blanca 3 si scopre che Liguori sarà sempre più in crisi con la sua fidanzata Veronica e tenterà di stare vicino a Blanca, consapevole del difficile momento che sta attraversando. Domenico farà invece scoperte inaspettate che potrebbero cambiare completamente il corso delle indagini. Mentre Liguori si renderà conto di non essere l'unico vicino a Blanca, emergono nuovi contrasti e tensioni emotive tra i due uomini. Nel frattempo dalle anticipazioni Blanca 3 si scopre anche che la gravidanza riserverà più di un colpo di scena…