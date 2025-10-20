Anticipazioni Blanca 3, prossima puntata 27 ottobre 2025: Michele Liguori smaschera Domenico Falena ma rischia di morire...

Anticipazioni Blanca 3, prossima puntata 27 ottobre 2025: cosa nasconde Domenico

Sta andando in onda la quarta puntata di Blanca 3 la fiction di successo di Rai 1 con protagonista Maria Chiara Giannetta che quest’anno scava nel profondo della psiche della protagonista che si mostra sotto un’altra luce, più fragile e in sicura a causa della morte del suo amato cane Linneo che ha scoperto di essere incinta. Vittima di un aggressione brutale, la protagonista ha rimesso in discussione se stessa arrivando persino a lasciare il lavoro ma cosa succederà nella prossima puntata?

Dalle anticipazioni Blanca 3 si scopre che il quinto episodio ha per titolo Acido e al centro della trama, innanzitutto, ci sarà il caso di puntata. Il commissariato San Teodoro sarà in uno stato di totale in agitazione per il caso di uno sfregiatore che attacca le ragazze che si sottopongono alla chirurgia estetica. Bacigalupo affiderà il caso ad entrambi e dunque la Ferrando si ritroverà a dover collaborare con l’ispettore Michele Liguori. L’uomo ha capito i suoi sentimenti per lei e si è dichiarato ma la giovane collaboratrice di polizia gli ha spezzato il cuore dicendole che è impegnata.

Michele Liguori rischia di morire? Anticipazioni Blanca 3 prossima puntata 27 ottobre 2025

E non è tutto, dalle anticipazioni Blanca 3 si scopre che il personaggio interpretato da Maria Chiara Giannetta ospiterà a casa sua Lucia, che si troverà per caso a Genova. La donna le confesserà un segreto che la protagonista farà fatica a trattenere. E poi soprattutto al centro delle trame ci saranno i sentimenti di Blanca, sempre più divisa tra l’ispettore Michele Liguori (Giuseppe Zeno) e il contractor Domenico Falena (Domenico Diele).

Le anticipazioni svelano che Domenico si comporterà sempre più in modo strano e ombroso tanto da sembrare che nasconda qualcosa. Del comportamento ambiguo dell’uomo se ne accorgerà Liguori, che allo scopo di proteggere Blanca, prenderà la decisione di seguire Domenico, mettendosi nei guai. Cosa succederà all’ispettore? Sarà in pericolo di vita? Gli spoiler svelano che la tensione sarà alle stelle e Michele Loguori rischia di morire… L’appuntamento con la prossima puntata di Blanca 3 è per lunedì prossimo, 27 ottobre 2025 sempre a partire dalle 21.35 circa su Rai 1. È possibile seguire la puntata anche in diretta streaming sul sito di Raiplay.

