Anticipazioni Blanca 3 prossima puntata, lunedì 6 ottobre 2025: un importante incarico per Domenico e un incontro inaspettato tra Blanca e sua mamma Nadia

Anticipazioni Blanca 3, cosa succede nella prima puntata di stasera

Il grande debutto di Blanca 3 è fissato per questa sera, lunedì 29 settembre 2025, con la terza stagione della serie di Rai 1 con protagonista Maria Chiara Giannetta. Tornano al centro della narrazione i casi d’indagine a carico della polizia e, immancabile, è il supporto della giovane consulente cieca, sempre pronta a mettersi al servizio delle autorità e alla ricerca della verità e della giustizia.

Che succede tra Blanca e Liguori? Anticipazioni Blanca 3, parla Maria Chiara Giannetta/ "Lei innamorata ma.."

Nella prima puntata di Blanca 3, in onda questa sera, la protagonista si ritrova a fare i conti con una fase delicata della sua vita. Da un lato l’addio al suo amato cane guida Linneo, che verrà sostituito da un altro amico a quattro zampe che tuttavia Blanca faticherà ad accettare, dall’altro la difficoltà ad accettare la vicinanza di Liguori a Veronica, alla quale è sentimentalmente legato.

Anticipazioni Hercai, prossima puntata del 6 ottobre 2025/ Fusun smaschera Azize: svelata un'altra verità

Il caso della prima puntata vede al centro la misteriosa morte di Valya, una religiosa arrivata dall’Ucraina; la squadra si mobilita subito alla ricerca della verità e scopre che l’omicidio è strettamente legato all’improvvisa scomparsa di un bambino. In questa prima puntata, inoltre, avverrà l’incontro tra Blanca e Domenico Falena, un affascinante contractor che collabora con una società di sicurezza marittima di Genova.

Anticipazioni Blanca 3, prossima puntata 6 ottobre 2025

Cosa succederà invece nella seconda puntata della serie, in onda lunedì 6 ottobre 2025? In merito alle anticipazioni Blanca 3, la prossima puntata s’intitola Il Genovese e racconta di un misterioso omicidio che ha scosso il penitenziario di Marassi; a farne le spese è una psicologa.

Che fine fa il cane Linneo in Blanca 3? Come muore e perché non c'è più Fiona/ Arriva "Cane 3"

Il team ovviamente indaga sul caso mentre, a livello personale, Blanca affronta un periodo piuttosto delicato e segnato da questioni personali cariche di dubbi. Intanto Domenico viene incaricato da Eva Faraldi, affascinante manager a capo dell’agenzia di sicurezza, di una missione importante fuori Genova.

A livello sentimentale, si fa sempre più evidente la gelosia di Liguori e questa non sfugge a Veronica; Blanca invece ha un incontro inatteso in carcere con sua mamma Nadia, che abbandonò la sua famiglia per dedicarsi alla carriera e ad un nuovo amore, e da lei ottiene alcune inaspettate risposte che la aiuteranno a fare chiarezza.