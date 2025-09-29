Anticipazioni Blanca 3, trama completa dell'intera stagione: puntate, quando e come finisce, crisi e misteri per i protagonisti

Anticipazioni Blanca 3, trama completa dell’intera stagione e quando e come finisce

Continua lo scontro acceso tra Mediaset e Rai e la tv di Stato per contrastare la prima puntata dell’atteso reality di punta di Canale 5, Grande Fratello di Simona Ventura ha deciso di anticipare la messa in onda di una delle sue fiction di maggior successo Blanca con protagonista Maria Chiara Giannetta. Le anticipazioni Blanca 3 svelano che questa nuova stagione sarà ricca di novità e avvenimenti e sotto certi aspetti rappresenterà un punto di rottura rispetto alle precedenti stagioni. Vediamo dunque nei dettaglio che cosa c’è da aspettarsi della serie tv e quante puntate sono, le novità nel cast e quando e come finisce Blanca 3.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 30 settembre 2025/ Ciro preoccupato, Umberto scopre che Marcello...

Le anticipazioni Blanca 3 svelano che in questa stagione Blanca sarà una donna diversa in cui per la prima volta mostrerà tutte le sue fragilità, ha paura del buio e del futuro e soprattutto al suo fianco non ci sarà più il cane Linneo, la cui morte getterà la protagonista nello sconforto. A rendere in crisi Blanca anche il fatto che Liguori sta ancora insieme alla sua fidanzata mentre lei verrà stravolta dall’arrivo di Domenico Falena, un contractor misterioso e avventuroso che farà vacillare tutte le sue certezze. Altra new entry nel cast della fiction di Rai 1 è Matilde Gioli. Il numero di puntate è di 6 puntate ognuna incentrata su un determinato caso da risolvere mentre sul come finisce Blanca 3 le anticipazioni non si spingono molto oltre rivelando solo che ci sarà un mistero da risolvere.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 26 settembre 2025/ Matteo pensa ad Odile, Enrico preoccupato per...

Blanca 3 torna in onda oggi 29 settembre 2025, anticipazioni 1a puntata

Per quanto riguarda, invece, le anticipazioni della prima puntata di Blanca 3 in onda oggi 29 settembre 2025 nel dettaglio l’episodio si aprirà con la morte di Linneo e l’arrivo di Cane 3, il nuovo cane guida della protagonista a cui non dà nemmeno un nome proprio per evitare di affezionarsi troppo. Intando Liguori e la sua fidanzata Veronica (Chiara Baschetti) sono pronti a prendere un’importante decisione… Nel frattempo le attenzioni del commissariato vengono presto catalizzate dal caso dell’omicidio di Valya, una suora venuta dall’Ucraina. La sua morte si rivela presto legata alla misteriosa scomparsa di un bambino. Nel secondo episodio, invece, dal titolo Genovese, la trama si concentra sulla morte di una psicologa. Liguori è geloso di Domenico e Veronica se ne accorge. Dopo un incontro inaspettato con sua madre Nadia in carcere, Blanca sembra calmarsi: forse ha trovato le risposte che cercava.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 25 settembre 2025/ Adelaide incontra Conaro, Marcello invita Rosa