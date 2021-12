Anticipazioni Blanca ultima puntata/ Svelata la verità sulla morte della sorella Beatrice e sull’incidente?

Blanca, anticipazioni ultima puntata 21 dicembre

Domani sera, martedì 21 dicembre, andrà in onda la sesta e ultima puntata di “Blanca”, il crime-drama liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. Con una media superiore ai 5 milioni di spettatori a puntata, infatti, lo fiction ha appassionato il pubblico di Rai 1. Nella puntata precedente, dal titolo “Macchie”, Michele Liguori (Giuseppe Zeno) ha dovuto affrontare un caso complesso che lo ha costretto a fare i conti con il suo passato. L’ispettore, infatti, indagando sulla scomparsa di una dottoranda in ingegneria ha dovuto affrontare la madre Livia e i segreti della sua famiglia. Nel finale di stagione, dal titolo “Tornando a casa”, sarà Blanca a dover affrontare il passato e la morte della sorella Beatrice nell’incidente in cui lei ha perso la vista.

Blanca, trama episodio “Tornando a casa”

Nell’ultimo caso che la giovane Ferrando e Liguori dovranno affrontare, infatti sarà coinvolto proprio Carmine Russo (Filippo Dini), ovvero il padre di Sebastiano, il ragazzo riconosciuto da Blanca come responsabile dell’incidente che ha causato la morte di sua sorella. Il ragazzo, che si è sempre professato innocente, si è tolto la vita. Ma i suoi ricordi del passato sembrano essere sempre più offuscati: era davvero Sebastiano a fare del male a Beatrice? Inoltre la salute della giovane sovrintendente di polizia è sempre più compromessa. Nell’ombra qualcuno sta preparando una trappola pericolosa, che potrebbe costarle cara: chi è che vuole farle del male? È davvero Nanni? Appuntamento su Rai 1 alle 21.25 di martedì 21 dicembre per scoprire cosa succederà a Blanca.

