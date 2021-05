Anticipazioni Blue Bloods 11/ Episodio 28 maggio: chi è Alison?

Blue Bloods 11, anticipazioni episodio 28 maggio

Ultimo episodio al venerdì per Blue Bloods 11. La serie torna in onda questa sera su Rai2 a partire dalle 22.05 e a quel punto scopriremo cosa ne sarà di Frank e i suoi, almeno per adesso. Blue Bloods 11 continuerà ad andare in onda al sabato (già domani) e poi dal 5 giugno per le prossime settimane fino a quando anche lei non dovrà fermarsi, proprio come NCIS 18, e rimandare tutto al prossimo autunno. L’appuntamento questa sera è fissato con l’episodio numero 7 dal titolo Podcast pericoloso in cui Alison Gable (Erin Neufer) si occupa di una serie di podcast sui crimini. Proprio lei, l’ effervescente ex compagna di liceo di Jamie, è una blogger che si trova proprio alleporte del suo ex compagno dicendo di avere prove importanti per aiutarlo a chiudere un vecchio caso, ma cosa c’è di vero?

Blue Bloods 11, chi è Alison Gable?

Prende il via da qui il nuovo episodio di Blue Bloods 11 quando si presenta al distretto naturalmente attira subito i dubbi di Jamie che, dopo un iniziale rapporto burrascoso, decide di prendere in mano la cosa e sottoporla ad Erin e Anthony che lo convincono a indagare. Nel frattempo, quando qualcuno spara a un suo vicino di casa, Danny finisce per scontrarsi con la detective a cui è stato affidato il caso, ma cosa ne sarà di lui e chi lo aiuterà a venire fuori da questa situazione? Nell’ufficio di Frank, intanto, si presenta Douglas McKenzie (Mike Carlsen), un detective che ha dato le dimissioni un anno prima e che sembra avere informazioni vitali per un presunto traffico criminale. Frank cerca di capire se McKenzie stia mentendo o meno perché non dimentica che le sue dimissioni furono sollecitate proprio da lui, è una vendetta la sua?

