Anticipazioni Blue Bloods 14, cosa accadrà nella puntata del 10 aprile 2025

Novità in arrivo su Rai2, torna la serie crime americana Blue Bloods 14 con una puntata che si preannuncia davvero infuocata. Nel corso del primo episodio, intitolato Sfida all’intelligenza artificiale, Danny riabbraccerà Desiree, ex collega di sua moglie, che però porterà a galla dei sospetti sull’ospedale nel quale è chiamata a prestare servizio. Secondo lei qualcuno dall’interno della struttura si starebbe muovendo per provocare volontariamente la morte di alcuni pazienti, tutto ciò ovviamente scaturirà una serie di eventi non di poco conto.

Le anticipazioni Blue Bloods 14 di questa sera invece prevedono altri colpi di scena non certo indifferenti. Frank è chiamato a fare i conti con una difficile situazione personale mentre Jamie diventa sospettoso quando a Henry viene chiesto di rilasciare un’intervista per una serie web investigativa. Erin, intanto, diventa il bersaglio di una sparatoria e con Anthony comincia ad indagare. Nell’episodio La trappola, Eddie sospetta che un sergente declassi i reati per migliorare il rapporto statistico del Distretto. Sam Evans, il serial killer che aveva rapito la figlia adottiva di Baez, torna a piede libero.

Anticipazioni Blue Bloods 14, trama e cast

Come padrone di casa della serie tv Blue Bloods troviamo Tom Selleck che veste i panni di Frank, vedovo, ex marine e veterano della guerra in Vietnam, è il capo del Dipartimento. Accanto a lui ci sono i suoi tre figli: Danny (Donnie Wahlberg), Erin (Bridget Moynahan) e Jamie (Will Estes) sono rispettivamente un detective, un’assistente procuratore distrettuale e un agente di pattuglia.

Le anticipazioni di Blue Bloods 14 ci rivelano che in totale gli episodi saranno 18, tutti con una trama coinvolgente e in grado di tenere il pubblico con il fiato sospeso, come dimostrato dalla prima messa in onda negli Stati Uniti di tutti gli episodi.

