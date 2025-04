Anticipazioni Blue Bloods 14, cosa accadrà nella puntata del 17 aprile 2025

Blue Bloods 14, in onda questa sera con tre nuovi episodi, tornerà in onda anche la prossima settimana con nuove puntate della quattordicesima stagione. Giovedì 17 aprile 2025, in prima serata, Raidue trasmetterà gli episodi 10, 11 e 12 con nuovi casi da risolvere e nuovi problemi per i protagonisti della serie interpretata da Tom Selleck, Bridget Moynahan, Donnie Wahlberg. Le vicende della famiglia Reagan, legata da generazioni al distretto di polizia di New York, nella prossima puntata, saranno davvero ricche di colpi di scena ed emozioni.

Tutti i componenti saranno impegnati nella risoluzione dei casi ma saranno coinvolti anche personalmente in vicende che metteranno a rischio la tranquillità di tutti. Quella attualmente in onda è l’ultima stagione della serie tv statunitense, ma andiamo a scoprire tutte le anticipazioni sulla prossima puntata.

Anticipazioni Blue Bloods 14: cosa accadrà ad Erin

Nel primo episodio della puntata di Blue Bloods 14 in onda il 17 aprile 2025 dal titolo “Il cuore di un sabato sera”, Danny e Gormley inseguono Gus Vanderlip, un ex detective determinato a scoprire perché uno stupratore da lui catturato sia tornato in libertà. Allo stesso tempo, Jamie ed Eddie continuano a lavorare sotto copertura mentre il loro anniversario si avvicina. Nel secondo episodio della serata dal titolo “Condanna all’ergastolo”, le vite professionali della famiglia Reagan convergono quanto su Erin piove un’accusa di manomissione da parte della giuria che si intreccia con il caso di omicidio di Danny e Baez. Frank, invece, si scontra con il suo amico Arcivescovo Kearns sulla pena di morte.

Nel terzo ed ultimo episodio di Blue Bloods 14, infine, Danny lavora con un investigatore britannico per inseguire un letale fuggitivo internazionale mentre Erin subisce le pressioni del suo capo che sta lavorando su un atto d’accusa contro un ufficiale.