Anticipazioni Buongiorno mamma 12 maggio/ 4a puntata: colpo di scena per Anna e Guido

Buongiorno Mamma torna la settimana prossima, mercoledì 12 maggio su Canale 5, con la quarta puntata. Le anticipazioni dei nuovi episodi rivelano dettagli inediti sul passato di Agata, ma in particolar modo sul suo rapporto con i Borghi. I figli di Anna e Guido saranno alle prese con nuovi colpi di scena per quanto riguarda i loro sentimenti e non sono esclusi bivi importanti. Nel frattempo il personaggio interpretato dal mitico Raoul Bova manifesterà un certo interesse per una donna appena conosciuta. E così anche lui cercherà di mettere ordine nella sua vita in questa quarta puntata di Buongiorno Mamma, che sarà anche il terzultimo appuntamento della stagione. Appuntamento fissato tra sette giorni: i fan della fiction non vedono l’ora di vedere come proseguirà la serie.

Buongiorno mamma, storia vera Angela Moroni/ "Non parlava, non dava carezze ma poi.."

Anticipazioni Buongiorno Mamma, quarta puntata 12 maggio: cosa accadrà nei prossimi episodi

Mancano sette giorni alla quarta puntata di Buongiorno Mamma, in programma su Canale 5 alle ore 21.25 circa il 12 maggio. Cosa accadrà nella nuova puntata con Raoul Bova? Come sempre andrà in onda un doppio episodio. I prossimi si intitolano Per salvare la mia famiglia e Crash. Cominciano dall’episodio 7, la cui trama descrive una bella festa a sorpresa a casa Borghi. Mentre fervono i preparativi per il compleanno di Guido, Anna è ignara del fatto che il capofamiglia stia cercando informazioni sul suo conto e che sia interessato a scoprire qualcosa in più sul suo passato. Francesca, intanto, si sta avvicinando sempre più ad Armando e sembra aver messo in secondo piano tutto il resto. Come andrà a finire?

LEGGI ANCHE:

BUONGIORNO MAMMA!/ Anticipazioni puntata oggi 5 novembre: il passato di SoleLocation “Buongiorno, Mamma!”/ Dov'è stato girato? Il lago di Bracciano e Trevignano Romano

© RIPRODUZIONE RISERVATA