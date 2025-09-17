Anticipazioni Buongiorno mamma 3, Guido cerca di fare luce sulla scomparsa di Anna. Spuntano dei segreti dal passato

Torna su Canale Cinque la fiction prodotta da Lux Vide, Buongiorno mamma 3. La serie protagonista sui canali Mediaset con Raoul Bova protagonista dopo la puntata d’esordio di questa sera, entra nel vivo e porta i telespettatori sempre più dentro la scena. Cosa accadrà nella seconda puntata dopo la scomparsa di Anna Borghi? La famiglia continua a leccarsi le ferite dopo la scomparsa della donna, che alimenta dei nuovi sospetti e porta Guido a porsi delle nuove domande.

Sole si ritrova al suo primo giorno di scuola, dove farà una conoscenza inaspettata con Alessandro, un professore affascinante quanto complicato che avrà dei segreti nascosti nella valigia della sua vita. Intanto Francesca fa i conti con la gravidanza, mentre Jacopo ha ormai deciso di tornare a lavorare per la Onlus. Da Londra torna Mauro, che si ritroverà ad affrontare dei problemi relazionali con la bella Agata, sempre più centrale nelle dinamiche di Buongiorno mamma.

Anticipazioni Buongiorno mamma 3 seconda puntata, Guido indaga

Il personaggio interpretato da Raoul Bova non riuscirà a farsi una ragione della scomparsa della moglie e continuerà a cercare indizi e indagare su questo vuoto terribile. Sempre più intenzionato a far luce su ciò che si cela dietro la scomparsa di Anna (interpretata da Maria Chiara Giannetta nelle prime due stagioni), Guido decide di seguire delle nuove tracce che mettono in discussione tutto ciò che pensava di sapere sul suo matrimonio e sulla moglie.

Riuscirà a trovare quello che cerca? Intanto l’equilibrio che fino a questo momento ha tenuto legata la famiglia, rischia di sgretolarsi quando tornano dal passato delle verità su Laura, che si riveleranno decisamente spiazzanti. E le emozioni sono solamente all’inizio con la fiction di Canale Cinque Buongiorno mamma 3.

