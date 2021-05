Anticipazioni Buongiorno, mamma!/ Quinta puntata 18 maggio: chi ha ucciso Maurizia?

Andrà in onda martedì 18 maggio la quinta e penultima puntata di Buongiorno, mamma!, la fiction di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta nei panni di due genitori ‘particolari’: il personaggio di Anna, interpretato proprio dalla Giannetta, è in coma da sette anni, ed è principalmente suo marito a prendersi cura dei loro quattro figli. Protagonista della serie anche Agata (Beatrice Arnera), una ragazza dal passato difficile che si è reinventata infermiera e che si scoprirà essere più vicina alla famiglia di quanto si pensi. Nell’episodio 9, dal titolo Nati due volte, Sole si ritrova vittima di un tragico incidente d’auto. A provocare l’accaduto potrebbe essere stata Agata, anche se Guido non riesce ancora a crederci: oltre ad aver messo a rischio la sua, di vita, Sole potrebbe aver perso anche il bambino. Francesca si rimprovera di non aver badato abbastanza alla sorella, mentre Jacopo è costretto a rielaborare un vecchio trauma prima di avvicinarsi nuovamente a lei.

Anticipazioni Buongiorno, mamma!, quinta puntata 18 maggio: la verità sulla morte di Maurizia

Nell’episodio 10 di Buongiorno, mamma!, intitolato Il matrimonio, Miriam continua a voler sedurre Guido. Nel caso in cui i due iniziassero a frequentarsi ufficialmente, i figli di lui potrebbero non prendere bene la cosa, e a ragione, visto che la loro mamma è ancora viva e vegeta. Francesca è pronta a sposare Piggi e annuncia finalmente la data delle nozze. Purtroppo, però, la ragazza è tutt’altro che convinta. L’incertezza regna sovrana anche nella relazione tra Jacopo e Greta: pare infatti che quest’ultima gli nasconda qualcosa. Sole, intanto, cerca di riprendersi in ospedale. L’ispettore Colaprico è ben intenzionato a risalire alla verità sulla morte di Maurizia, sempre persuaso che a ucciderla sia stato Guido. A questo punto, ad Agata non resta che salvarlo dalle false accuse.

