Anticipazioni Buongiorno, mamma!/ Seconda puntata: la vera storia di Agata

Andrà in onda mercoledì 28 aprile la seconda puntata di Buongiorno, mamma!, la fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova nei panni di un giovane padre di famiglia di nome Guido. In questa puntata, la vicenda dei Borghi s’infittisce ancora di più: Guido non riesce a capire dove siano finiti i soldi del fondo, e per questo si confida con Agata, sua moglie, convinto che lei possa aiutarlo. Miriam, intanto, lo sprona a prendere di petto una certa situazione per lui molto importante e allo stesso tempo dolorosa. Anche Sole vive un momento di profonda confusione: complice probabilmente il clima poco sereno che si respira in casa sua, la ragazza si ubriaca a una festa buttandosi tra le braccia di un ragazzo appena conosciuto, che bacia in preda ai fumi dell’alcol e di cui in seguito non ricorderà nulla.

Buongiorno, mamma!/ Anticipazioni e diretta 21 aprile: il segreto di Anna

Anticipazioni Buongiorno, mamma!: la vera madre di Agata

Nella prossima puntata di Buongiorno, mamma! (la seconda), Guido si renderà conto che il suo amore per Anna è forte e che può ancora fidarsi di lei. Nel frattempo, il vicequestore Vincenzo Colaprico scopre un ‘dettaglio’, a dire il vero molto rilevante, che riguarda Agata: la ragazza è figlia di Maurizia. Quando aveva solo diciassette anni, infatti, Maurizia s’invaghì di un uomo sposato e rimase incinta di lui. La bambina frutto di questa unione illegittima è proprio Agata, nonostante siano in pochi, intorno a lei, a sapere la verità. Fu Anna, la sua amica, a dare a Maurizia e alla piccola il conforto necessario nel momento per loro più complicato.

