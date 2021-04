Anticipazioni Buongiorno, mamma!/ Terza puntata 5 maggio: importanti novità per Sole

Andrà in onda mercoledì 5 maggio la terza puntata di Buongiorno, mamma!, la fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova nei panni di Guido, marito di una donna in coma da sette anni su cui veglia insieme ai loro figli Francesca, Jacopo, Sole e Michelino. La trama prende spunto dalla storia vera di Angela Moroni, costretta a letto per ben 29 anni a seguito di un forte calo di potassio che le provocò un malore con conseguenze molto gravi. Chiaramente, però, gli sceneggiatori si sono presi qualche licenza, e a un certo punto il racconto prende una direzione totalmente diversa da quella del soggetto preesistente. Nel quinto episodio, in particolare, scopriamo che Sole – la figlia più piccola dopo Michelino – aspetta un bambino. La ragazza ha deciso di occuparsi personalmente di lui senza coinvolgere il padre, una scelta dolorosa le cui ragioni rimangono tuttora ignote.

Buongiorno mamma, storia vera Angela Moroni/ In coma 29 anni dopo un calo di potassio

Anticipazioni Buongiorno, mamma!: Guido scopre la verità su Agata

In Buongiorno, mamma!, anche Guido appare molto teso: teme infatti che i segreti sul passato della ragazza emergano proprio a partire da questa novità. Francesca vorrebbe stare più vicina alla sorella, ma allo stesso tempo non ci riesce: in breve tempo, riaffiorano vecchi ricordi d’infanzia e il suo desiderio si tramuta in sospetto. Il vicecommissario la convoca per firmare la deposizione e riaprire così il caso relativo alla scomparsa della madre. Sul finale, Jacopo si appresta a conoscere una brutta verità che riguarda la sua Greta. Guido, intanto, aiuta Agata a prepararsi per un esame imminente, prima di scoprire che quest’ultima rappresenta un potenziale pericolo per l’intera famiglia.

