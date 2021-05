Anticipazioni Buongiorno, mamma!/ Ultima puntata 27 maggio: Sole va via di casa

Andrà in onda giovedì 27 maggio la sesta e ultima puntata di Buongiorno, mamma!, la fiction di Canale 5 con protagonista Raoul Bova nei panni di un padre di famiglia – tal Guido Borghi – alle prese con quattro figli vivaci e una moglie – Anna – in coma da sette anni. Negli episodi 11 e 12 previsti per la prossima settimana vedremo Guido comunicare ai suoi figli la verità circa la sua relazione con Miriam, l’insegnante di sostegno che ha conosciuto nell’ambito del suo lavoro di preside e con la quale ha iniziato a uscire di nascosto. Per Sole (e non solo per lei) si tratta di un tradimento in piena regola: mamma Anna è ancora viva, e suo padre non può fare come se niente fosse. In segno di protesta, la ragazza decide di lasciare casa Borghi per andare a vivere dai nonni.

Ma non è finita qui: l’ultima puntata di Buongiorno, mamma!, infatti, riserva ulteriori sorprese per quanto riguarda le indagini di Colaprico, che non ha mai smesso di nutrire sospetti su Guido e sul suo passato controverso. Da giovane, l’uomo ha avuto una relazione tormentata con Maurizia, la madre di Agata, che ha in seguito lasciato per sposare Anna, la migliore amica di quest’ultima. Colaprico farà emergere alcuni elementi che potrebbero mettere in seria difficoltà Guido: si parla di un colpo di scena epico e straordinario a cui assisteremo soltanto nel finale, colpo di scena che va ad aggiungersi a quello già previsto per Sole che prenderà una decisione drastica e molto sofferta nel tentativo di dissuadere il padre dal continuare a frequentare Miriam.

