Anticipazioni Carosello in Love: quando e come finisce, trama completa numero puntate, il sogno di Laura e Mario e l'importante impatto della tv

Giacomo Giorgio, giovane attore diventato noto soprattutto per il ruolo di Ciro in Mare Fuori che negli ha partecipato a tante altre fiction importanti come Doc-Nelle tue mani e Belcanto è stato protagonista della puntata di oggi de La volta buona, venerdì 28 novembre 2025, per parlare del suo nuovo progetto. Infatti, domenica 30 novembre andrà in onda la nuova fiction di Rai1 Carosello in Love, e l’attore ha fornito delle brevi anticipazioni.

Dalle anticipazioni Carosello in Love ufficiali fornite dalla Rai si scopre che al centro della trama ci sarà la storia d’amore tra Laura e Mario, piena di alti e bassi contrasti e accordi. Siamo nell’Italia del 1957 e nelle case degli italiani arriva la televisione che diventa subito non solo un mezzo di intrattenimento ma soprattutto di aggregazione sociale. Laura ha il volto di Ludovica Martino è una ragazza che sogna di fare televisione affascinata dal nuovo mezzo televisivo. Mario, Giacomo Giorgio, è un ragazzo disilluso che sogna di diventare un regista e che nel frattempo ‘cede’ il suo talento alla pubblicità. Sullo sfondo ma il realtà centrale resta Carosello, programma cult di quegli anni che ha segnato intere generazioni.



Quando e come finisce Carosello in Love: trionfa l’amore per Laura e Mario?

Le anticipazioni Carosello in Love svelano che la fiction è una vera e proprio una storia d’amore. Da una parte si celebra l’amore per un programma che ha cambiato per sempre la televisione innovandola e dall’altra è una storia d’amore che ha al suo centro Laura e Mario. I due giovani si incontrano, si scontrano e si rincorrono mentre fanno tutto questo vivono momenti contrastanti di amore e odio. Il cast di Carosello in Love insieme a Giacomo Giorgio e Ludovica Martino c’è anche Dora Romano, già vista nell’iconico ruolo de L’Amica Geniale e non solo, che qui interpreta nonna Gina, e poi ancora Alessandro Tedeschi, Alberto Astorri, Federico Tocci ed Isabella Mottinelli. L’appuntamento con la nuova fiction di Rai1 è per domenica 30 novembre 2025 in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.35 circa, la serie costa di una sola puntata.