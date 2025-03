Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, Cristina innamorata di Pietro: Lorenzo lo scopre e la caccia dalla casa-famiglia?

La prossima puntata di Che Dio ci aiuti 8, la seguitissima fiction di Rai1 andrà in onda giovedì 27 marzo 2025. Al centro delle trame continuerà ad esserci Suor Azzurra ed il suo rapporto con le ragazze della casa-famiglia Cristina, Olly e Melody, parallelamente continuano anche le tensioni tra il personaggio interpretato da Francesca Chillemi e Lorenzo Riva (Giovanni Scifoni) il direttore della casa-famiglia. Cosa succederà nel dettaglio nella prossima puntata? Stando alle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 ci sarà un colpo di scena spiazzante che avrà ripercussioni su molti personaggi.

Stando alle anticipazioni della quarta puntata di Che Dio ci aiuti 8, Suor Azzurra scoprirà che Cristina è innamorata di Pietro ed a questo punto cercherà di sondare il terreno con Lorenzo, chiedendogli come reagirebbe se il figlio si innamorasse di una delle ragazze sue ospiti. La risposta di Riva sarà spiazzante, lui infatti le dirà che in quel caso sarebbe costretto ad allontanare la ragazza che verrebbe trasferita. Tuttavia la situazione prenderà una piega inaspettata quando Cristina dichiarerà a Pietro di essere innamorata di lui ed il giovane ricambierà i suoi sentimenti. Lorenzo scoprirà che il figlio Pietro è innamorato di Cristina e reagirà malissimo. Cristina sarà costretta a lasciare la casa-famiglia?

Che Dio ci aiuti 8, Ambrosia Caldarelli svela: “Cristina affronterà cose più grandi di lei”

Dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 si scopre che Cristina sarà al centro delle trame della prossima puntata. In una recente intervista concessa a SpettacoloMusicaSport, invece, la giovane attrice che le dà il volto, Ambrosia Caldarelli ha tratteggiato meglio il suo personaggio ricelando che Cristina sin dai provini le è entrata nel cuore e che quando è stata scelta ed ha iniziato a lavorarci ha fatto tutto per gradi, scoprendola pian piano leggendo la sceneggiatura. E poi ha svelato senza sbilanciarsi troppo cosa le succederà nei prossimi episodi: “Nel corso delle puntate della serie Cristina porta avanti la gravidanza e questo l’ha resa ai miei occhi sempre più affascinante perché è una ragazza molto giovane che affronta tante cose più grandi di lei”. L’appuntamento con la prossima puntata della fiction di Rai1 è per giovedì 27 marzo 2025 in prima serata su Rai1 a partire dalle 21.30 circa e in streaming ed on demand su Raiplay.