Al via una nuova stagione appassionante, ricca di novità; le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 portano il focus sulla prima puntata in onda questa sera – 27 febbraio 2025 – che alza appunto il sipario su una nuova trama tutta da vivere. Nuove storie, nuovi personaggi; saranno appunto le novità a dominare la scena per l’esordio di questa sera su Rai Uno di questo ottavo capitolo. Suor Azzurra prende il posto di Suor Angela e fin da subito il suo senso del dovere e la sua empatia saranno un valore cardine.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 – per la prima puntata in onda questa sera, 27 febbraio 2025 – partono dal primo episodio dal titolo ‘Un inizio nuovo’. Il nuovo incarico di Suor Azzurra, che riceve il testimone di Suor Angela, parte da una casa famiglia dove c’è necessario bisogno del suo aiuto. Il direttore non è una persona dal carattere semplice, complici alcune esperienze di vita che hanno mutato il suo carattere. C’è fin da subito tanto da lavorare, diverse vite che hanno bisogno di un supporto particolare e insieme dovranno cercare di dare nuova dignità e speranza.

Una storia di violenza e una vita da salvare… Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, prima puntata 27 febbraio 2025

Particolare attenzione sarà rivolta nei confronti di una ragazza di nome Cristina, appena arrivata presso la Casa del Sorriso ma che non sembra avere alcuna intenzione di restare lì a lungo. Suor Azzurra cercherà di conoscere meglio la sua storia di vita al fine di trovare un modo per convincerla ad imboccare una strada che possa finalmente dare una svolta dopo le sofferenze del passato; importante sarà anche il supporto di Lorenzo Riva che finalmente inizierà a cambiare il suo atteggiamento inizialmente schivo.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 proseguono con il secondo episodio, ‘Libero arbitrio’, con al centro qualche piccolo intoppo nella collaborazione tra Suor Azzurra e Lorenzo Riva. Nel frattempo, un’altra ragazza presente nella casa famiglia desta l’attenzione dei protagonisti. Il suo nome è Alisia e per tanto tempo ha dovuto avere a che fare con un uomo particolarmente violento a dispetto dell’amore decantato. Grazie alla struttura avrà però la possibilità, finalmente, di superare quell’incubo.

Che Dio ci aiuti 8, dove e quando vedere la prima puntata

Le anticipazioni Che Dio 8 alimentano la curiosità di chi non vuole assolutamente perdersi l’esordio del nuovo capitolo della fiction; ecco quindi dove e quando vedere la prima puntata. Il sipario si alza questa sera – 27 febbraio 2025 – su Rai Uno, alle ore 21.20. Come sempre l’appuntamento è disponibile anche in streaming e on demand mediante la piattaforma ufficiale RaiPlay.