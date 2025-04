Ci avviciniamo al finale di stagione e i due nuovi episodi di questa sera si apprestano a determinare una serie di situazioni che senza dubbio terranno gli spettatori incollati al teleschermo; le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 – per la quinta puntata di oggi, 3 aprile 2025 – mettono in evidenza una serie di circostanze degne di nota. Da una parte Lorenzo, alle prese con una scoperta che smuove il suo dolore latente; nel frattempo il rapporto con Cristina e Pietro sembra decollare ma con un rischio sullo sfondo che non può essere ignorato.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, quinta puntata 3 aprile 2025: il diario di Serena alimenta i dubbi di Lorenzo…

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 – per la quinta puntata di oggi, 3 aprile 2025 – partono dall’episodio “Le favole non esistono” e da una situazione alquanto dolorosa per Lorenzo. Il gestore della casa famiglia ritrova infatti una sorta di diario segreto di Serena e il contenuto desterà non solo la sua sorpresa. Un nome fra tutti: ‘Dario’, ma di chi si tratta? Non solo l’identità ignora ma soprattutto la scoperta di numerosi appuntamenti segnati appunto sul quaderno. Il ragazzo cerca conforto e soprattutto confronto con Azzurra che, dal canto suo, propone a Lorenzo di andare più leggero con i pensieri.

Azzurra non crede che ci sia qualcosa di losco dietro gli incontri di Serena e il fantomatico Dario. Eppure, Lorenzo – così come la protagonista – medita sulla questione e non se la sente di scartare a priori qualcosa che possa essere riconducibile al destino della donna. Nel frattempo, la situazione con Cristina potrebbe avere dei risvolti inaspettati: i sentimenti della ragazza crescono e questo potrebbe essere un serio problema.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la quinta puntata – in onda oggi, 3 aprile 2025 – proseguono con l’episodio “Avanti tutta”. Dopo gli ultimi scossoni nella vita privata di Lorenzo, arriva finalmente una notizia che un po’ lo distrae e che riguarda la sua attività presso la casa famiglia e le sue peculiarità professionali. In qualità di psichiatra e ricercatore ha destato la stima di colleghi importanti, al punto da essere scelto per ottenere un premio nel contesto di una serata di gala.

Inizialmente, visto l’umore del momento, Lorenzo non sembra del tutto convinto di partecipare alla serata per ricevere il premio in questione. Come raccontano le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, il ragazzo decide comunque di partecipare grazie ai consigli di Alessia che si propone di accompagnarlo. Quando tutto sembra finalmente andare nel verso giusto, ecco l’imprevisto: un dolore improvviso al collo, totalmente bloccato. Nel frattempo Pietro e Cristina sono sempre più vicini: appuntamento romantico in vista o la ragazza ha nuovamente frainteso?

Che Dio ci aiuti 8, dove e quando vedere la quinta puntata in diretta streaming

Corpose e ricche le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8; motivo più che valido per fiondarsi oggi, 3 aprile 2025, davanti allo schermo per non perdersi nemmeno un attimo delle emozioni della quinta puntata come sempre in onda su Rai Uno. L’appuntamento sarà come sempre disponibile anche in diretta streaming e on demand attraverso la piattaforma ufficiale RaiPlay.