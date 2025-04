Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, Ambrosia Caldarelli: “Dramma del passato di Cristina verrà fuori”

Si sta per concludere anche la quinta puntata di Che Dio ci aiuti 8 e le trame stanno entrando sempre più nel vivo. Sono tante le new entry di questa stagione ed una in particolare ha attirato l’attenzione del pubblico Cristina Vanzini. A parlare del suo personaggio, spiegarne pregi e difetti ed a tratteggiarla bene ci ha pensato la giovane attrice che le da il volto, Ambrosia Caldarelli, in una lunga intervista concessa a Dipiù Tv. Innanzitutto Ambrosia ha premesso che ‘Cristina ha alle spalle una storia drammatica.’

Sedici anni, incinta, cresciuta tra droga, prostituzione ed illegalità troverà un amico e, forse, qualcosa di più in Pietro Riva (Tommaso Donadoni) figlio del proprietario della Casa-Famiglia Lorenzo. “Viene da un mondo dopo droga, violenza e prostituzione erano la normalità…sul set in alcune scene in cui Cristina deve fare i conti con il suo passato e le ferite che le ha lasciato dentro, mi sono commossa” ha confessato Ambrosia Caldarelli durante l’intervista. Non si è sbilanciata oltre, però, con le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8.

Che Dio ci aiuti 8, Ambrosia Caldarelli svela: “Anche io sentita sola e inadeguata come Cristina, vissuto un incubo”

Nella chiacchierata con il settimanale Ambrosia Caldarelli si è confessato a cuore aperto, ammettendo di avere molto in comune con il suo personaggio di Cristina di Che Dio aiuti 8, certo non ha una storia così drammatica alle spalle ma anche lei per un lungo periodo della sua vita si è sentita sola e inadeguata: “Mi sono ritrovata nel suo essere schiva, diffidente, nel fare fatica ad aprirsi con le persone…pure io sono così.” E subito dopo ha aggiunto che anche lei, durante gli anni del liceo, ha vissuto un vero e proprio incubo.

“Se ripenso alla mia adolescenza, a quando avevo l’età di Cristina, anche io mi sono sentita sola e inadeguata.” ha confessato l’attrice che interpreta Cristina in Che Dio ci aiuti 8: “Quando ho iniziato a lavorare come comparsa o per piccoli ruoli avevo dei permessi speciali per assentarmi da scuola. Ma nonostante questo alcuni professori me lo hanno fatto pesare, vedevano i miei impegni solo come delle scuse per saltare le lezioni. Tornare a scuola era diventato un’angoscia, un incubo, tanto che sono stata pure bocciata e ho dovuto cambiare istituto.”

Per quanto riguarda, infine, le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, Cristina e Pietro sono già una delle coppie che fa sognare i telespettatori. Entrambi sembrano molto invaghiti l’uno dell’altra ma quando Cristina ha trovato il coraggio di dichiararsi a Pietro quest’ultimo le ha rifilato un sonoro palo. Tuttavia in seguito l’ha invitata ad un evento e tra un lento ed un altro è scattato il bacio tra Cristina e Pietro. Cosa succederà nelle prossime puntate? Cristina si caccerà un brutto guaio che vedrà coinvolto anche l’ex fidanzato Matteo e quando Pietro lo scoprirà, ed il caso sarà di dominio pubblico rimarrà molto deluso e il loro rapporto s’incrinerà.