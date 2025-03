Siamo solo all’inizio dell’ottavo capitolo ma l’attenzione di appassionati e telespettatori è già al massimo; arrivano le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la seconda puntata che si appresta già a regalare forti emozioni ai fan della saga. Suor Azzurra è alle prese con l’impegno presso la casa famiglia e sono numerose le vite che meritano particolare cura nel viaggio verso la rinascita.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 – per la seconda puntata di questa sera, 6 marzo 2025 – Azzurra prosegue il suo percorso di vicinanza e sostegno in favore della giovane Cristina, da giorni presso la casa famiglia e con un carattere non semplice; frutto di un’esperienza di vita non proprio felice. E’ una passione della ragazza a lasciare spazio alla speranza: il disegno. A questo punto è la protagonista a prendere la palla al balzo e, a sua insaputa, decide di iscriverla ad un corso online così da farle capire quanto può ottenere con il proprio talento e soprattutto come dalla passione possa dare vita ad una sorta di rinascita personale.

Mentre Azzurra è impegnata con il sogno di Cristina, quest’ultima pare essere l’unica a conoscenza di un particolare segreto che riguarda Pietro e in particolare il suo passato. Qualcosa sul papà non è ancora emerso e potrebbe sconvolgere i protagonisti. Nel frattempo, tra Alicia e Corrado nasce un’alchimia particolare; con lui può finalmente mettersi alle spalle i turbamenti del suo turbolento caso familiare.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la seconda puntata di questa sera proseguono con la storia di un’altra ragazza con un passato difficile. Azzurra incontra per caso una giovane di origini rom che per una condizione economica dissestata è costretta a commettere piccoli furti. Il suo ingresso nella casa famiglia può però segnare una svolta anche per lei, ma c’è qualcosa in più da conoscere sulla sua storia.

Che Dio ci aiuti 8, dove e quando vedere la seconda puntata

Ultimate le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, vediamo dove e quando seguire la seconda puntata della serie tv. Appuntamento a questa sera – 6 marzo 2025 – come sempre su Rai Uno con Suor Azzurra protagonista. Come sempre i due episodi di oggi saranno disponibili anche in streaming e con il servizio on demand tramite la piattaforma ufficiale RaiPlay.