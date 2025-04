Siamo sempre più vicini alle battute finali di un ottavo capitolo colmo di sorprese; intenso dal punto di vista emotivo e coinvolgente nel merito della trama sempre più incalzante. Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la settimana puntata di questa sera – 17 aprile 2025 – portano il focus su diverse situazioni spinose; Cristina tiene banco con il suo comportamento e il futuro dell’intera casa famiglia potrebbe risentirne. Nel frattempo, anche il rapporto con Pietro è in bilico: dal fidanzamento in segreto ai dubbi del ragazzo. Insomma, un appuntamento che di certo terrà incollati i fan allo schermo.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la settima puntata di oggi – 17 aprile 2025 – partono dall’episodio ‘Teniamoci stretti’. Sarà proprio il concetto di vicinanza il fulcro della narrazione, strettamente legato al concetto di famiglia; una nuova storia attira l’attenzione di Azzurra, un momento di crisi e la necessità di supportare e propiziare una svolta all’insegna dell’amore. Nel frattempo, tiene banco il comportamento di Cristina; con il suo modo di fare ha messo a repentaglio la stabilità e il futuro della casa famiglia che tante persone accoglie e supporta. Per la giovane ora incombe il rischio di severe ripercussioni.

A dispetto dell’emotività di Cristina, sinceramente pentita e affranta per gli effetti delle sue azioni, non ci sarà conforto intorno a lei. Anche le persone a lei più vicine si mostreranno risentite, per certi versi tradite; da Melody a Olly, ma soprattutto Pietro. Ognuno di loro avrà qualcosa da recriminare e la delusione sarà difficile da smorzare. L’unico a voler cercare di spezzare quel clima di tensione sarà Lorenzo che cercherà di dare conforto a Cristina in un momento così difficile.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la settima puntata di oggi – 17 aprile 2025 – proseguono con l’episodio ‘La via stretta’. Il racconto si apre con una tenera nonna in cerca d’aiuto; la donna è stata vittima di una truffa e l’artefice è addirittura suo nipote, una situazione scabrosa e la necessità di intervenire per ristabilire la serenità. Nel frattempo, una sensibile svolta potrebbe riguardare la memoria di Olly. Iniziano a riaffiorare degli scenari del passato vissuti con il padre; la possibilità che da lì possano partire nuovi ricordi che aveva rimosso è ormai sensibile e plausibile.

Ancora Cristina al centro dell’attenzione nel corso della settima puntata di Che Dio ci aiuti 8; in gran segreto ha scelto di fidanzarsi con Pietro e ovviamente allo scuro soprattutto di Lorenzo. Ovviamente, ad Azzurra non sfugge nulla; carpita la situazione, invita la ragazza a parlare immediatamente il collega che merita di conoscere la verità. Nel frattempo, riflessioni e dubbi assillano Pietro; il ragazzo inizia a percepire la situazione fin troppo stretta ed è alla ricerca di una possibile decisione da prendere sia in riferimento al suo futuro che in relazione ai sentimenti per Cristina.

In vista delle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 può tornare utile approfondire uno dei personaggi cardine di questa ottava stagione di una delle serie tv più seguite di sempre. Giovanni Scifoni – new entry del nuovo capitolo – interpreta Lorenzo che fin dai primi episodi ha avuto una centralità evidente al pari di Azzurra. E’ emerso subito il suo carattere schivo, spinoso, frutto però di un’esperienza di vita particolarmente tortuosa: “Ha perso la capacità di ridere dopo la morte della moglie”, ha raccontato l’attore intervistato da La Repubblica.

Fondamentale nella vita di Lorenzo – interpretato da Giovanni Scifoni – sarà dunque l’incontro con Azzurra. Negli episodi già andati in onda abbiamo visto come le frizioni iniziali siano diventata collaborazione e stima soprattutto nelle ultime dinamiche; e la cosa, stando alle parole dell’attore, può solo migliorare. “Con il suo arrivo la vita del mio personaggio sarà del tutto rivoluzionata”.

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 ci portano in un turbinio di emozioni che meritano di essere assaporate, motivo ulteriore per segnare in rosso l’appuntamento con la settimana puntata in onda oggi; 17 aprile 2025 su Rai Uno. I due nuovi episodi saranno disponibili anche in diretta streaming e on demand grazie alla piattaforma ufficiale RaiPlay.