Un ottavo capitolo denso di emozioni; nuovi protagonisti e nuove storie toccanti che poggiano su sentimenti di speranza e rivalsa. Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la terza puntata alzano l’asticella delle aspettative e, suor Azzurra, è pronta a cimentarsi con nuove sfide tutt’altro che banali. Un bivio esistenziale che rischia di mettere a dura prova la sua lucidità; sullo sfondo nuove storie e le ruggini sempre più aspre con Lorenzo, il gestore della casa famiglia.

Che Dio ci aiuti 8 anticipazioni: 'cancellato' il passato di Suor Azzurra/ Che fine ha fatto la figlia Emma?

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 per la terza puntata – in onda questa sera, 13 marzo 2025 – partono dall’episodio ‘La vita che vorrei’. Al centro dell’attenzione c’è Lorenzo che da quando ha iniziato il suo percorso di assistenza presso la Casa del Sorriso ha avuto già modo di rendersi conto delle realtà che spesso di celano dietro vite difficili. Nel frattempo, è il giorno del grande ritorno di Suor Costanza che rende ancora più lieto l’evento portando per Azzurra una notizia che pensa essere per lei particolarmente attesa.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8: torna Suor Costanza e Suor Azzurra in crisi/ Retroscena di Valeria Fabrizi

Aria sempre più tesa tra Azzurra e Lorenzo… Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, terza puntata 13 marzo 2025

A dispetto delle convinzioni iniziali, la notizia di Suor Costanza non è accolta nel migliore dei modi da Azzurra. La giovane suora è stata scelta per una missione in Sudamerica, un’opportunità che lei stessa sperava di poter ottenere fino a qualche tempo fa ma ora, con gli impegni presso la casa famiglia, la scelta di partire è diventata improvvisamente più che ardua. Scegliere non sarà facile, troppe vite sono nelle sue mani e l’empatia instaurata non le permette di valutare in maniera lucida il bivio proposto da Suor Costanza.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni prossima puntata 13 marzo 2025/ Azzurra partirà per il Perù?

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 – terza puntata di oggi, 13 marzo 2025 – proseguono con l’episodio ‘Madri’. Un caso spigoloso attira l’attenzione dei protagonisti: presso la casa famiglia arrivano due madri, entrambe pronte a tutte per contendersi quella che per loro è la figlia. Nel frattempo, la situazione diventerà ancora più tesa quando, come se non bastasse, torneranno le ruggini tra Lorenzo e suor Azzurra; quest’ultima inizierà ad avere il dubbio che il gestore della casa famiglia stia valutando una nuova figura come operatrice, al suo posto.

Che Dio ci aiuti 8, dove e quando vedere la terza puntata

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 alimentano la curiosità degli appassionati che non vedono l’ora di scoprire i nuovi risvolti della trama. Vediamo quindi dove e quando vedere la terza puntata; appuntamento oggi, 13 marzo 2025, in prima serata su Rai Uno alle ore 21.30. Come sempre i due episodi della serata saranno disponibili anche in streaming e on demand attraverso la piattaforma ufficiale RaiPlay.