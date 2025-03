Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, torna Suor Costanza e mette in crisi Suor Azzurra

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 svelano che nella prossima puntata, che andrà in onda giovedì 13 marzo 2025, ci sarà un graditissimo ritorno: Suor Costanza farà di nuovo ritorno nella seguitissima fiction di Rai1. La storica Madre Superiora interpretata da Valeria Fabrizi in questa stagione vedrà ridimensionato il suo ruolo perché l’ambientazione si è spostata dal Convento degli Angeli alla Casa-famiglia gestita da Lorenzo Riva. Tuttavia l’amata Suora sarà protagonista della prossima puntata porterà scompiglio e metterà in crisi Suor Azzurra.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni prossima puntata 13 marzo 2025/ Azzurra partirà per il Perù?

Dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, infatti, si scopre che ci sarà il ritorno di Suor Costanza. La Madre Superiora arriverà a Roma e soggiornerà per qualche giorno nella Casa del Sorriso, rivelerà di essersi recata nella Capitale per incontrate il Papa e porterà una notizia importante per Azzurra: è stata selezionata per un’importante missione in Perù a cui da tempo desiderava di andare. A questo punto il personaggio interpretato da Francesca Chillemi entrerà in crisi: cosa deciderà di fare? Seguire il suo sogno o restare nella Casa Famiglia per aiutare le giovani donne in difficoltà?

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, seconda puntata 6 marzo 2025/ Cristina conosce il segreto di Pietro…

Che Dio ci aiuti 8, Valeria Fabrizi svela un retroscena su Suor Costanza: “Volevano farmi fuori”

Dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 si scopre che la Madre Superiora ci sarà anche nelle nuove puntate sebbene il suo ruolo sia stato molto ridimensionato. Nei mesi scorsi era stata la stessa attrice Valeria Fabrizi a rivelare un clamoroso e scioccante retroscena, cioè che la produzione della fiction voleva fare fuori il suo personaggio ma grazie alla sua caparbietà ciò non è successo: “Ho convinto tutti che senza di lei il pubblico di sarebbe rimasto molto male ed alla fine eccomi qui” ha ammesso l’attrice in un’intervista a DiPiù Tv aggiungendo che l’idea di rinunciare al suo ruolo l’aveva fatta cadere in depressione e nella malinconia, non mangiava, non dormiva e piangeva spesso. Insomma Suor Costanza ci sarà in Che Dio ci aiuti 8 anche se sarà presente in sole due o tre puntate e per poco. L’appuntamento con la prossima puntata della fiction di Rai1 è per giovedì prossimo sempre in prima serata.