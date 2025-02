Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8: Suor Angela e Suor Costanza ci saranno!

La seguitissima fiction di Rai1 Che Dio ci aiuti è tornata in onda con le nuove puntate dell’ottava stagione e le novità sono state tantissime a cominciare dalla nuova location e del nuovo compito che Suor Angela (Elena Sofia Ricci) ha affidato a Suor Azzurra (Francesca Chillemi). La fiction, infatti, è ripartita proprio da dove si è interrotta la precedente con stagione ovvero con Azzurra che ha preso i voti e da Novizia è diventata Suora a tutti gli effetti. In questa stagione, però, ci sarà un cambio drastico per Suor Azzurra che dovrà lasciare il convento di Assisi per occuparsi delle ragazze della casa-famiglia La Casa del Sorriso gestita dal sorriso.

Location Che Dio ci aiuti 8, dove è stata girata la serie tv/ La trama si ‘trasferisce’ da Assisi a Roma

Il cambio di ambientazione farà dunque presupporre che non ci saranno più Suor Costanza e Suor Angela ma in realtà per fortuna non sarà così. Dalle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 si scopre che Suor Angela ci sarà! È stato TV Sorrisi e Canzoni a lanciare l’indiscrezione: “Elena Sofia Ricci, infatti, tornerà a vestire i panni di Suor Angela, anche se solo per un cameo. L’attrice è stata infatti sul set per tre giorni di riprese”. E non è tutto perché ci sarà anche Suor Costanza (Valeria Fabrizi). Nonostante le indiscrezioni dei mesi scorsi l’attrice tornerà a vestire i panni della Madre Superiora anche se, anche in questo caso, solo per dei brevi cameo.

Quando finisce Che Dio ci Aiuti 8 e numero puntate su Rai Uno/ Episodi, date e anticipazioni

Che Dio ci aiuti 8 anticipazioni, che fine hanno fatto Suor Teresa ed Emiliano Stiffi

Le anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 svelano che se da un lato ci saranno le colonne della fiction Suor Angela e Suor Costanza, dall’altra mancheranno altri personaggi che nell’ultima stagione hanno conquistato i telespettatori della fiction di Rai1. Non ci sarà Emiliano Stiffi, del resto l’attore che lo impersonava Pierpaolo Spollon in un’intervista riportata dal Fatto Quotidiano Magazine ha ribadito: “Il personaggio è ormai esaurito. Se mi chiederanno di fare un’apparizione è un conto. Ma non sarò tra i protagonisti.” Non ci sarà neanche Suor Teresa Fiorenza Pieri perché esaurito il suo ruolo di Madre Superiora ad interim. Svelate delle anticipazioni Che Dio ci aiuti 8 e chi ci sarà e chi non nel cast non resta che ricordare che l’appuntamento con la fiction è ogni giovedì in prima serata su Rai1.