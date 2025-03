Che tempo che fa, le anticipazioni del 16 marzo: due leggende dello sci da Fabio Fazio

E’ partita la caccia alle anticipazioni di Che tempo che fa per la puntata di questa sera, domenica 16 marzo su Nove. Chi sono dunque gli ospiti di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto? Tra i più attesi, abbiamo indubbiamente le leggende dello sci italiano Federica Brignone, che sta vivendo un momento magico di carriera, e Deborah Compagnoni, una delle sciatrici azzurre più vincenti di sempre.

Deborah Compagnoni, chi è il nuovo fidanzato Michele/ "Mi fa tornare bambina e poi..."

Ad arricchire l’appuntamento in diretta sul Nove, ovviamente, ci saranno Filippa Lagerbäck e tante altre personalità del mondo dello spettacolo e della musica, come Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura, Max Giusti ed Edoardo Prati. Insomma programma ricchissimo e stando alle anticipazioni puntata davvero imperdibile.

Carlos Diaz Gandia nel cast di Che Tempo Che Fa, la proposta di Fabio Fazio/ "È stato scioccante...."

Le anticipazioni sulla puntata di domenica 16 marzo 2025 di Che tempo che fa: tutti gli ospiti

C’è grande curiosità di assistere al vis a vis tra il padrone di casa Fabio Fazio e i suoi ospiti. Nel corso della puntata di Che tempo che fa, Federica Brignone e Deborah Compagnoni ripercorreranno un po’ tutta la loro carriera ma non mancheranno incursioni nella vita privata e tante curiosità. Le anticipazioni suggeriscono una puntata ricca di curiosità e sorprese, ma ricordiamo a chi non potesse seguire le interviste di Fabio Fazio in diretta tv, che la puntata sarà visibile sempre partite dalle 19.30 sul sito nove.tv, grazie all’apposito streaming.

Achille Lauro è fidanzato?/ Dalla lettera dell'ex fidanzata in adolescenza ai gossip su Giulia Toscano

In alternativa sarà possibile rivedere la puntata attraverso la piattaforma di Discovery Plus, previa sottoscrizione di un abbonamento. Dunque, appuntamento fissato per stasera: Fabio Fazio e Luciana Littizzetto sono pronti a divertirsi coi loro ospiti, tra curiosità, gag e aneddoti personali. Spazio ovviamente anche ai social, dove come sempre verranno postati i momenti clou della puntata.