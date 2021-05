Anticipazioni Chiamami ancora amore/ Ultima puntata 17 maggio: decisione choc di Rosa

Sono tre in tutto le puntate previste per la nuova serie tv Chiamami ancora amore, l’ultima delle quali andrà in onda lunedì 17 maggio in prima serata su Rai1. Nei due episodi 5 e 6, intitolati rispettivamente La promessa e La prova, vedremo Anna ed Enrico avviarsi verso la loro separazione definitiva. Essendosi dimostrati dei genitori “non all’altezza”, l’assistente sociale Rosa Puglisi prenderà la decisione drastica di dare in affidamento il loro bambino a una nuova famiglia. Pietro finirà prima in un istituto e poi in casa di Andrea, un ingegnere informatico di successo intenzionato a offrire al piccolo un’opportunità di vita migliore. Non si hanno molti dettagli, in realtà, circa la nuova vita di Pietro, né sull’identità dei suoi genitori adottivi. Per ora sappiamo solo che tra i due litiganti il terzo non gode: in tutta questa vicenda, è proprio il piccolo Pietro a farci le spese.

Anticipazioni Chiamami ancora amore, ultima puntata 17 maggio: cosa succede a Pietro?

Nel primo episodio dell’ultima puntata di Chiamami ancora amore, l’assistente sociale ripercorre la storia di Anna ed Enrico. Nello specifico, la Puglisi cerca di capire che cosa abbia scatenato la guerra tra i due coniugi, e alla fine viene a conoscenza di un dettaglio risalente a tre mesi prima che la induce a rivalutare l’intera faccenda. Il motivo che ha decretato la loro rottura è diverso da quello che ci si potrebbe immaginare: prima del fattaccio, Enrico era riuscito a riconquistare Anna, ma qualcosa a un certo punto è andato per il verso sbagliato. Il quadro della situazione è ormai chiaro. Nel secondo episodio, Rosa revoca a entrambi l’affidamento di Pietro, motivo per cui quest’ultimo finisce prima in una casa famiglia e poi viene adottato da Andrea, un famoso ingegnere informatico.

