Anticipazioni Chicago Fire 10, puntata 27 luglio/ Casey lascia la caserma 51

Chicago Fire 10, prossima puntata 27 luglio

Il prossimo appuntamento con la decima stagione di “Chicago Fire 10” prevista per mercoledì 27 luglio, alle 21.20 su Italia 1. Ricordiamo che la serie è stata rinnovata per l’undicesima stagione che andrò in onda dal 21 settembre 2022 sulla rete NBC. Settimana prossima andranno in onda tre nuovi episodi. Nel primo dal titolo “La cosa giusta” Casey va in Oregon a far visita ai figli di Darden: qui scopre che Griffin e il fratello Ben vivono da soli. Il pompiere cercare di trovare una soluzione affinché qualcuno si occupi di loro e valuta la possibilità di trasferirsi in Oregon. Nel frattempo, i capo Hawkins viaggia con l’Ambulanza 61 per saperne di più su Bret e la sua proposta per l’EMT. Inoltre, Ritter e il suo ragazzo hanno un alterco con i frequentatori del bar che porta a un incidente d’auto. Kidd inizia la sua carriera da tenente.

Anticipazioni Chicago Fire 10: Casey dice addio alla caserma

Mercoledì 27 luglio su Italia 1 andrà in onda il 200° episodio di “Chicago fire”, che rappresenta l’addio di uno dei volti storici della Stazione 51 di Chicago: Jesse Spencer ha lasciato il cast dopo oltre nove anni nei panni del capitano dell’Autopompa 81 Matthew Casey. Nell’episodio “Duecento”, il quinto di “Chicago Fire 10” Casey informa gli amici e colleghi della sua intenzione di trasferirsi in Oregon, per prendersi cura dei figli del suo defunto migliore amico Andy Darden, finché non avranno l’età per andare al college. Intanto Brett e Mouch lanciano il loro nuovo programma di paramedicina e nasce il bambino di Cruz. Nel sesto episodio “Nessuna via d’uscita” un attacco informatico mette fuori uso i server di Chicago e la caserma 51 si trasforma in centrale per lo smistamento delle emergenze senza l’ausilio della tecnologia.

