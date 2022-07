Anticipazioni Chicago Fire 10, puntata 3 agosto/ Alla caserma 51 arriva Jason Pelham

Chicago Fire 10, puntata 3 agosto su Italia 1

Il prossimo appuntamento con “Chicago Fire 10” andrà in onda mercoledì 3 agosto, alle 21.20 su Italia 1 con tre nuovi episodi. Settimana scorsa, l’episodio duecento della serie, ha segnato l’uscita di scena di uno dei protagonisti della Caserma 51 dei Vigili del Fuoco: Matthew Casey. Il pompiere ha cercato di convincere Sylvie Brett ad andare in Oregon con lui. La ragazza non era pronta a lasciare gli studi di paramedicina e così la coppia ha deciso di provare una relazione a distanza. “Abbiamo ripreso una storia della prima stagione, di cui ero sicuro che Jesse sarebbe stato entusiasta quando gli abbiamo proposto di riportare i ragazzi Darden e legare il primo episodio alla partenza di Jesse”, ha detto lo showrunner Derek Haas. Ma anche senza Casey le vicende della Caserma 51 proseguono, scopriamo le anticipazioni degli episodi 7, 8 e 9 della decima stagione di “Chicago fire”.

Chicago Fire 10, anticipazioni episodi 7, 8 e 9

Nel settimo episodio di “Chicago fire 10” dal titolo “Chi dovrò temere?” Severide indaga insieme a Seager sul piromane che ha aggredito Padre Anthony. Nel frattempo alla caserma 51 è arrivato Jason Pelham (Brett Dalton), il nuovo tenente sostituto. Il nuovo arrivato inizia presto a scontrarsi con la squadra, in particolare Gallo. Mouch e Herrmann cercano di scoprire il motivo per cui Pelham non ha trovato un incarico fisso in una caserma dei pompieri negli ultimi sei anni. Nell’episodio “Cos’è successo al Whiskey Point?” Boden vorrebbe che Pelham restasse alla caserma 51 ma dopo aver fatto delle ricerche scopre di una sospensione e decide di scoprire di più sul passato del nuovo arrivato. Brett e Ritter incoraggiano Violet a confessare i suoi veri sentimenti per Gallo. Nel nono episodio “Winterfest” Gallo capisce di provare qualcosa per Violet e chiude con Cara. Nel frattempo, Brett si prepara per la sua presentazione per il suo programma di paramedicina.

