Anticipazioni Chicago Fire 13, la puntata di oggi 25 luglio 2025: nuove indagini e amori che nascono

Torna Chicago Fire, che come da tradizione farà compagnia al pubblico nelle prossime ore con la replica pronta a intrattenere i telespettatori. Il primo episodio proposto è intitolato Uccelli predatori e vedremo la caserma coinvolta dopo un grave incendio che non lascia dormire sogni tranquilli proprio a nessuno. Come spesso accade vengono a galla subito tensioni tra le forze coinvolte, ma è la collaborazione forzata tra Kelly Severide e il nuovo capo Dom Pascal a mandare avanti la carretta della serie: inizialmente l’uno contro l’altra, i due sono costretti a farsi forza e gruppo, e tra incomprensioni e sospetti sembrano venire fuori i presupposti per una ipotetica alleanza.

Chicago Fire 13 anticipazioni prossima puntata 25 luglio 2025/ Guai in vista per Severide

L’episodio e le anticipazioni di Chicago Fire 13 ci suggeriscono esperienze passate di Pascal, suggerendo legami ambigui con casi precedenti e una vecchia conoscenza con colleghi corrotti. Mouch intanto farà i conti con un’esperienza surreale.

Anticipazioni Chicago Fire 13, trama episodio Gli intoccabili

Non è finita qui, perché le emozioni proseguiranno in prima serata e secondo le anticipazioni Chicago Fire 13, la serata regalerà altri colpi di scena ai telespettatori e fan della fiction. Nell’episodio Gli intoccabili troveremo Severide e Pascal andare avanti con le indagini al deposito. Bishop però passa alle minacce e la tensione tra i due esplode in maniera definitiva.

Anticipazioni Chicago Fire 13 puntata 18 luglio 2025/ L’arrivo di Dom Pascal smuove la caserma 51

Un nuovo incendio sembra avere tutto il sapore di essere vendicativo. Carver e Toni invece incontrano nuove difficoltà e la loro storia sembra giunta ai titoli di coda. Violet e Flynn decidono invece di approfondire il loro legame, dando vita a un triangolo con Carver che ha tutte le carte in regole per mostrarsi ricco di colpi di scena.