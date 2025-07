Ogni stagione è un turbinio di emozioni, adrenalina, in compagnia dei protagonisti della caserma 51; le anticipazioni Chicago Fire 13 per la prima puntata in onda oggi – 11 luglio 2025 – su Italia 1 non tradiscono le attese di chi non vedeva l’ora di tuffarsi in nuovo capitolo denso di colpi di scena e momenti frenetici. La prima novità rilevante sarà l’addio di Wallace Boden e ovviamente ciò determinerà una sorta di effetto domino per l’equilibrio all’interno della caserma; non mancheranno nuove indagini e situazioni poco chiare che dovranno essere definite in fretta.

Le anticipazioni Chicago Fire 13 per la prima puntata di oggi 11 luglio 2025 partono da una novità degna di nota per la caserma 51: arriva un nuovo capo presso la struttura dopo l’aumento di grado di Wallace Boden. Quest’ultimo ha scelto di passare al Chicago Fire Department in qualità di vice-commissario; una scalata professionale che è frutto dei suoi copiosi successi. Al suo posto arriva Dom Pascal e ovviamente cambiano le dinamiche e la gestione delle attività con la sua impronta particolarmente fredda e cinica.

Il nuovo capo della caserma 51 avrà subito diverse questioni intricate da dirimere e qualcosa inizierà a sfuggire al suo controllo. E’ il caso della discussione accesa tra Damon e Kidd con il primo che ha deciso di non seguire gli ordini del secondo nel merito di una missione urgente di soccorso. Nel frattempo, risvolti sentimentali per i protagonisti: al centro della scena Herrmann che tenterà a tutti i costi di riconquistare Cindy ma la strada sarà tutt’altro che in discesa. La ‘missione’ sentimentale passa per un… profumo!

Le anticipazioni Chicago Fire 13 per la prima puntata di oggi 11 luglio 2025 – su Italia 1 – proseguono con le indagini portate avanti da Severide e Van Meter in relazione ad un incendio dalle dinamiche tutt’altro che chiare. Fin da subito determinare da dove sia partito tutto risulterà essere la sfida più ardua; eppure l’incidente che coinvolge un ristorante potrebbe avere una matrice tutt’altro che lecita. Nel frattempo, Pascal inizia ad avere forti dubbi sulle reali capacità di guida di Kidd e la situazione potrebbe scuotere non poco gli animi dei colleghi, divisi nel giudizio.

Chicago Fire 13, dove e quando vedere la prima puntata in diretta streaming

Le avvincenti sfide e le copiose emozioni di un nuovo capitolo coincidono con l’appuntamento di questa sera – 11 luglio 2025 – con la prima puntata di Chicago Fire 13. Tre episodi uno dopo l’altro proposti dalla prima serata di Italia 1 e che saranno disponibili anche in diretta streaming e on demand attraverso la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.