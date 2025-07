Anticipazioni Chicago Fire 13, puntata 1 agosto 2025: Mouc si metterà sulle tracce di una vittima

Anticipazioni Chicago Fire 13, la serie torna in onda su Italia Uno anche settimana prossima dopo l’appuntamento delle scorse ore. Secondo le anticipazioni la prossima puntata dell’avvincente serie regalerà grandi colpi di scena ai telespettatori, che nonostante si siano già gustati in passato gli episodi non tradiranno l’appuntamento con le repliche che saranno proposte ancora una volta, come da tradizione. Nel primo episodio della prossima puntata in programma il 1 agosto salvo colpi di scena, vedremo protagonisti Herrmann e Mouch. I due si prepareranno a sostenere gli esami da ufficiale.

Cruz ha un agghiacciante presagio. Carver invece decide di prendersi cura di un cane. Nel secondo episodio della serata, le anticipazioni Chicago Fire ci rivelano che Cruz sarà ancora protagonista, visto che il suo passato tornerà a bussare alla porta. Severide invece sarà protagonista e terrà un corso di incendi all’accademia, mentre Mouch decide di mettersi sulle tracce dei parenti di una vittima.

Anticipazioni Chicago Fire 13, cosa accadrà nelle prossime puntate

Non è finita qui, le anticipazioni Chicago Fire 13 delle prossime puntate ci rivelano che accadranno grandi sorprese nelle prossime puntate. Troveremo Severide che sarà chiamato a indagare su uno dei suoi compagni di squadra, Kidd invece deciderà di dare una mano a un professore in preda a delle difficoltà. Ancora una volta dunque i telespettatori si ritroveranno a fare i conti con indagini ma anche storie umane e di amore.

E come di consueto su Italia 1 gli ascolti si stanno rivelando importanti e testimoniano il successo riguardo alla serie crime sul piccolo schermo. “Meriterebbe ancora più spazio oltre alle repliche estive” è uno dei commenti circolati sui social dopo l’ultima riproposizione su Italia Uno da parte di qualche spettatore soddisfatto.

