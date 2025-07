Chicago Fire 13 anticipazioni puntata 18 luglio 2025, due nuovi episodi in prima serata su Italia 1: non tutti i mali vengono per nuocere…

Nuova stagione ma stesse emozioni; le anticipazioni Chicago Fire 13 per la puntata di oggi 18 luglio 2025 non tradiscono le attese e in nuovi capovolgimenti di fronte riguardanti la trama terranno certamente incollati allo schermo gli appassionati della celebre saga televisiva. Novità tutt’altro che banali presso la caserma 51; dall’arrivo di Dom Pascal al posto di Wallace Boden ad alcuni rapporti personali in attesa di essere sviscerati. Sullo sfondo ovviamente gli impegni quotidiani dei protagonisti, sempre pronti al servizio della comunità.

Cambiamenti che ‘sconvolgono’ la caserma 51… Anticipazioni Chicago Fire 13, puntata 18 luglio 2025

Le anticipazioni Chicago Fire 13 per la puntata di oggi 18 luglio 2025 partono dal turbinio di novità che di recente hanno scosso – anche positivamente – la caserma 51. In primis l’arrivo del nuovo capo; non tutti hanno preso bene l’addio di Wallace Boden e ovviamente seguire le nuove direttive di Dom Pascal non sarà cosa semplice per tutti. L’inquietudine lascia presto spazio alla convinzione di aver trovato una nuova guida valida per le consuete missioni ma qualcosa sembra alimentare una sorta di mistero sul nuovo capo.

Equilibri da rivedere e nel caso sovvertire, Dom Pascal inizia la sua avventura presso la caserma 51 con la consapevolezza di dover ricorrere fin da subito alle sue doti di cinismo e pragmatismo. Non tutti apprezzeranno subito i suoi modi ma un nuovo caso particolarmente ostico aiuterà a fare chiarezza su intenti e reali capacità di Dom Pascal.

Anticipazioni Chicago Fire 13, puntata 18 luglio 2025: Kidd e Severide pronti a collaborare

Le anticipazioni Chicago Fire 13 per la puntata di oggi 18 luglio 2025 proseguono con il secondo episodio della serata dal titolo ‘La tana del coniglio’. Al centro della scena avremo Kidd e Severide; entrambi hanno ripreso a fidarsi l’uno dell’altro e la condivisione di un nuovo impegno – anche piuttosto turbolento – servirà per cementare ulteriormente il rapporto tra i due.

Una società di autotrasporti sembra essere la matrice nefasta di una serie di incidenti di dubbia origine; Kidd e Severide si mettono subito al lavoro per tentare di dare una definizione del caso e sarà fondamentale l’aiuto di Kylie, reclutata da Hermann, per mettere le mani su uno strumento estremamente utile per i prossimi impegni.

Chicago Fire 13, dove e quando vedere la nuova puntata in diretta streaming

Le anticipazioni Chicago Fire 13 alimentano la curiosità degli appassionati; emozioni in divenire e momenti tesi che raggiungeranno il picco oggi – 18 luglio 2025 – in prima serata su Italia 1. Due episodi imperdibili che saranno come sempre disponibili anche in diretta streaming mediante la piattaforma Mediaset Infinity.