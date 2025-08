Anticipazioni Chicago Fire 13, anticipazioni 8 agosto 2025: una devastante esplosione scatena il panico

Dopo le prime repliche proposte su Italia 1 è tempo di ritorno per Chicago Fire 13 sul piccolo schermo, la serie crime continua a interessare i telespettatori anche con le vecchie puntate. E dopo i tre episodi trasmessi questa sera in prima serata è tempo di nuove indagini della squadra, la puntata in onda l’8 agosto 2025 in questo senso regalerà diverse sorprese. Il primo episodio della serata, intitolato In trincea, vedrà la squadra di soccorritori entrare in gioco dopo che un catastrofico incidente ha minacciato l’edificio del governo.

Viola Valentino attacca Elodie: “Io non mi sono mai spogliata sul palco”/ “Non mi vendo per un disco in più…”

Hermann decide di andare dietro Pascal. Serata che proseguirà con un altro episodio, le anticipazioni Chicago Fire 13 ci svelano che l’episodio Un taglio necessario vedrà protagonista Herrmann, chiamato a fare luce sull’aumento degli idranti mancanti e per questo decide di allearsi con Kylie per trovarli. La cugina di Kidd intanto fa tappa in città, svelando dei sorprendenti segreti di famiglia che potrebbero scombussolare i piani.

Delitto di Garlasco/ Giornalista smentisce tesi Lovati 11:45: “Orario totalmente assurdo, ecco perchè"

Anticipazioni Chicago Fire 13, social scatenati per il ritorno

Nonostante siano repliche, il pubblico si è scatenato nelle ultime puntate per il ritorno di Chicago Fire sul piccolo schermo. Ricordiamo tra l’altro che tutti gli episodi sono anche disponibili in streaming su NOW, l’internet tv di Sky, che regala la possibilità ai telespettatori di gustarsi le vecchie puntate di una delle serie più seguite degli ultimi anni. E anche le repliche su Italia 1 stanno riscuotendo un buon seguito in queste settimane:

“Serie che guardo sempre con piacere”, “E’ sempre molto piacevole, una delle serie fatte meglio degli ultimi anni” si legge sui social riguardo a Chicago Fire.

Jesto com'è morto il rapper: aveva 41 anni/ Era il figlio di Stefano Rosso, mistero sulla vita privata