Anticipazioni Chicago Med 10, le trame degli episodi della prima puntata: un doppio miracolo e tante tensioni

Torna su Italia la celebre serie Chicago Med, pronta a conquistare il pubblico con nuove avventure e situazioni delicate da affrontare in corsia. Cosa accadrà nel dettaglio? Il primo episodio intitolato Allega o nuota vedrà il team di medici alle prese con le cure di una nave di turisti che si è rovesciata. Vista l’emergenza di personale però l’ospedale andrà molto presto in difficoltà. La situazione è di grande difficoltà al punto che Sharon Goodwin decide di anticipare l’ingresso della nuova co-direttrice del pronto soccorso, la bravissima Dr.ssa Caitlin Lenox, che si trova subito a dover lavorare a quattro mani (e scontrarsi) con il già presente Dr. Archer.

Nasceranno delle inevitabili tensioni, unite però all’emergenza del momento che dovrà portare la squadra di medici a fare i conti con il presente e tanti feriti che necessitano di cure e attenzioni massime. Tra i pazienti troveremo anche Zoey e il Dr.Ripley, rimasto coinvolto in una vicenda personale piuttosto complicata. Un doppio miracolo metterà delle pezze a situazioni che sembravano ormai compromessa.

Anticipazioni Chicago Med 10, le trame degli episodi

La prima puntata vedrà la messa in onda anche di un altro episodio di Chicago Med 10, intitolato Non parlare. L’ospedale effettuerà dei tagli medici per via di una strategica alleanza con un’altra struttura. Sharon sarà chiamata a prendere delle decisioni molto difficili e dovrà per questo fare i conti con alcuni licenziamenti a persone con molti anni di esperienza, dal punto di vista umano non sarà per niente semplice.

Le anticipazioni di Chicago Med 10 (“Fiducia tradita”) ci rivelano anche che all’ospedale ci saranno altre situazioni delicate da affrontare dopo quanto accaduto nell’incidente navale. Dr Charles assiste una donna rimasta molto scossa dall’incidente e che fatica a fidarsi anche della squadra medica. Archer e Lenox si scontreranno sulla gestione del momento e dell’ospedale, verranno a galla delle nuove tensioni.

