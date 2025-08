Anticipazioni Chicago Med 10, prossima puntata del 13 agosto 2025 su Italia 1: Sharon Goodwin ancora traumatizzata dall'aggressione

Anticipazioni Chicago Med 10 prossima puntata del 13 agosto 2025: Lenox alle prese con una difficile operazione

Stanno andando in onda il decimo e l’undicesimo episodio della quinta stagione della serie tv statunitense ambientata in un ospedale di Chicago, ma cresce l’attesa soprattutto per i prossimi attesissimi episodi e dalle anticipazioni Chicago Med 10 prossima puntata del 13 agosto 2025 si scopre che cosa succederà ai vari protagonisti. Innanzitutto al centro delle trame continuerà ad esserci la dottoressa Sharon Goodwin che sembrerà in netta ripresa ma non tutto filerà liscio.

Andando con ordine le anticipazioni Chicago Med 10 svelano che la prossima puntata in onda mercoledì 13 agosto 2025 sarà composta da due episodi. Il primo si intitola Nella trincea e vede al centro della trama Ruzek e Kidd che si occuperanno dei feriti dopo il crollo di un tunnel e cercheranno un criminale scomparso. Nel frattempo protagonisti al centro della scena saranno anche Archer e Frost eseguiranno un’amputazione non facile che potrebbe essere fatale e Lenox sarà alle prese con una lunga operazione per salvare uno dei suoi pazienti.

Sharon Goodwin alle prese con i traumi psicologici dell’aggressione: anticipazioni Chicago Med 10

E poi ancora le anticipazioni Chicago Med 10 svelano che nella prossima puntata del 13 agosto 2025 il secondo episodio si intitola Nella scia e sarà ampiamente incentrato sulla dottoressa Sharon Goodwin che affronterà le pesanti conseguenze psicologiche dell’aggressione subita, la ripresa sarà più lenta e complicata del previsto. Una paziente con genitori iperattivi sarà il cruccio di Ripley mentre un errore gravissimo potrebbe costare molto caro ad un operatore del pronto soccorso. Svelate tutte le anticipazioni più salienti non resta che ricordare che la serie tv va in onda ogni mercoledì in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.25 circa con due episodi ma è possibile seguirla anche sul sito di Mediaset Infinity dove sono disponibili tutti gli episodi non solo di quella in corso ma anche delle precedenti stagioni.