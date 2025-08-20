Anticipazioni Chicago Med 10 prossima puntata 27 agosto 2025 su Italia 1: trama tre episodi: Archer in ansia, Lizzy perde la bambina

Anticipazioni Chicago Med 10 prossima puntata 27 agosto 2025: Archer preoccupato per Milo

Nonostante sia giunto già alla decima stagione il medical drama di Italia 1 continua a conquistare l’attenzione del pubblico che ogni mercoledì lo segue con attenzione. Gli ascolti sono ottimi e sfiorano il 9% di share e dalle anticipazioni Chicago Med prossima puntata del 27 agosto 2025 si scopre che anche i prossimi episodi sono pronti a regale emozioni e colpi di scena fortissimi. Al centro delle trame ci saranno non solo i casi dei vari pazienti ma anche le vicende personali dei medici del Gaffney.

E scendendo nel dettaglio dalle anticipazioni Chicago Med 10 si scopre che nella prossima puntata andranno in onda ben tre episodi dal titolo: Il libro di Archer, Insieme per l’ultima vola e Le storie che ci raccontiamo. Nel primo episodi ritroviamo Charles e Archer alle prese con Milo, un giovanissimo paziente di soli 12 anni che si è da poco sottoposto ad un intervento cardiaco. Il ragazzino crederà che il suo nuovo cuore non voglia stare nel suo corpo e questo genererà molta preoccupazione nei due medici che l’hanno in cura, soprattutto per Archer. Nel frattempo Lenox si prenderà un giorno di ferie.



Lizzy perde la bambina che ha in grembo, anticipazioni Chicago Med 10 prossima puntata

E poi ancora, dalle anticipazioni Chicago Med 10 sulla prossima puntata del 27 agosto si scopre che il secondo episodio si intitola Insieme per l’ultima volta. Al centro delle trame ci sarà Asher che prenderà una decisione difficile per salvare una vita. Nel frattempo Frost e Ripley cureranno un ragazzino morso da un serpente; Archer affiderà a Naomi un paziente che dovrà gestire gestire da sola nel suo ultimo giorno di lavoro. Ed infine Hanna accompagnerà la sorella Lizzy al reparto emergenze perché lamenta un dolore all’addome e lì farà una scoperta dolorosa e scioccante, il battito della bambina non c’è più. L’ultimo episodio di puntata, Le storie che ci raccontiamo vedrà l’amicizia tra Maggie e Goodwin messa alla prova. Ripley e Archer cureranno uno skater investito da un veicolo di emergenza. Frost aiuterà un ragazzo abbandonato dalla madre. L’appuntamento con i nuovi episodi è per mercoledì prossimo 27 agosto 2025 in prima serata su Italia 1.