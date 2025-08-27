Anticipazioni Chicago Med 10, prossima puntata 3 settembre 2025: colpo di scena! Un finale che lascia tutti senza parole.

Anticipazioni Chicago Med 10, prossima puntata 3 settembre 2025: una brutta scoperta sul chirurgo Hayes

Stanno per arrivare gli episodi 20, 21 e 22 di Chicago Med 10, che andrà in onda il 3 settembre 2025 con tanto di puntata finale che si intitolerà “Non piangere“. Come al solito, sono tantissimi i colpi di scena e per questo motivo andiamo a vedere passo passo le anticipazioni del medical drama americano con tutti i dettagli del caso. Partiamo subito con il primo episodio, “Una mano invisibile“. Di cosa parla? Nella puntata 20 un gruppo di infermiere al Gaffney crea una messa in scena per protestare contro l’ospedale che vuole sostituirle.

Così, Sharon si fa sentire e fa di tutto per negoziare più potere decisionale per le infermiere, e soprattutto un aumento di salario per il personale. Intanto il dottor Charles ha una bella gatta da pelare: deve gestire Margaret, sua madre, che si è fidanzata con un uomo piuttosto sospetto di nome Freddie. Quest’ultimo ha una grave malattia e deve essere sottoposto a tantissime cure. Chiaramente, non mancheranno le tensioni e i due continueranno a battibeccare senza sosta. Nell’episodio 20 scoppierà anche un caso di molestie: Lennox scopre che il chirurgo Hayes ha molestato una specializzanda. Lei, che flirtava con lui, si trova spiazzata e non sa come reagire.

Anticipazioni Chicago Med 10, prossima puntata 3 settembre 2025: Hannah Asher è incinta!

Passiamo ora a scoprire di cosa parlerà l’episodio 21 di Chicago Med 10. La trama si fa sempre più delicata, ma soprattutto drammatica. Prima di tutto, Lennox ha preso la decisione di denunciare il chirurgo Hayes dopo aver scoperto le molestie su un’altra ragazza. Lei, mette da parte il sentimento e decide di dire tutto. Allo stesso tempo, scoppia un altro caso decisamente controverso: un uomo miliardario cerca di manipolare i medici e il sistema ospedaliero per far avere la priorità di un trapianto a sua figlia invece che ad un’altra bambina prima di lei.

Ma come finisce Chicago Med 10? Lo scopriamo grazie alle anticipazioni del 22mo episodio intitolato “Non piangere“, dove vedremo Sharon Goodwin pronta ad affrontare le conseguenze dopo la denuncia al dottor Hayes. Continuano poi i colpi di scena con Hannah Asher che scopre di aspettare un figlio anche se è nel mezzo di una serie di litigi e conflitti con la sorella Lizzy. Per quanto riguarda gli amori, Sadie ricomincia la sua relazione con Ripley, mentre invece Sharon Rompe con il suo fidanzato.