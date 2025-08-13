Anticipazioni Chicago Med 10, prossima puntata del 20 agosto 2025 su Italia 1: sfide enormi per Maggie, Sharon e Ripley.

Anticipazioni Chicago Med 10 prossima puntata del 20 agosto 2025: arriva un ispettore arrogante al Gaffney

Stiamo per vedere il dodicesimo e tredicesimo episodio di Chicago Med 10 di una delle serie tv statunitensi in assoluto più amate di sempre con Oliver Platt, Colin Donnell e tantissimi altri. Nel dodicesimo episodio, in base alle Anticipazioni Chicago Med 10 per il 20 agosto 2025, vedremo Naomi e la dottoressa Asher alle prese con il caso di una bambina che ha un’infezione molto particolare. In seguito seguiremo anche le vicende di un giovane, figlio di un politico che rimane vittima di una sparatoria.

Ma a prendere la scena nella prossima puntata di Chicago Med 10 sarà una sorpresa al Gaffney: arriva un importante rappresentante del National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers e immediatamente Sharon e Maggie cercano di mettere tutto in ordine per dare una buona immagine dell’ospedale. Peccato che il rappresentante si dimostrerà contrariato, polemico e arrogante.

Anticipazioni Chicago Med 10 prossima puntata del 20 agosto 2025: Ripley in una situazione difficile

In base alle Anticipazioni Chicago Med 10 prossima puntata del 20 agosto 2025 vedremo Jackie in udienza per lottare sulla custodia della figlia. Accanto a lui ci sarà il dottor Charles, che lo aiuterà in questa difficile faccenda. Come sappiamo, le puntate della serie si compongono di due episodi. Il secondo della del 20 agosto si intitola “Nell’abisso” e terrà tutti con il fiato sospeso, dato che Ripley lotterà con tutte le sue forze per tirare fuori una donna con sua figlia che sono cadute in un pozzo e non riescono più ad uscire. In più, vedremo Asher affrontare una sfida difficile: scoprirà una malattia molto rara dall’ecografia di un suo paziente. Riuscirà a risolvere il caso?