Chicago Med 10 anticipazioni puntata in onda oggi - 23 luglio 2025 - in prima serata su Italia 1: nuovi casi spinosi al pronto soccorso.

Una serata all’insegna dell’adrenalina e soprattutto di emozioni incalzanti; le anticipazioni Chicago Med 10 per la puntata di questa sera – 23 luglio 2025 – raccontano di un trittico di episodi che ci portano nel vivo della trama del decimo capitolo. Una serie di casi metteranno a dura prova i protagonisti, soprattutto le new entry della nuova stagione; nel frattempo, qualcuno avrà modo di riscoprire sentimenti sopiti e un ritorno in particolare presso il pronto soccorso renderà tutto ancor più ricco di sfumature impreviste.

Un ritorno inaspettato… Anticipazioni Chicago Med 10, puntata 23 luglio 2025

Le anticipazioni Chicago Med 10 per la puntata di questa sera – 23 luglio 2025 – partono dall’episodio ‘Linee sfocate’. Gli equilibri stabili nell’ultimo periodo saranno presto scardinati da un particolare colpo di scena: un ritorno al pronto soccorso che qualcuno forse sperava, altri invece saranno letteralmente spiazzati, ma di chi si tratta. Nel frattempo, Ripley e Charles si troveranno alle prese con un paziente affetto da una patologia rara: una situazione che metterà a dura prova le capacità intuitive di entrambi.

Nel secondo episodio della serata, dal titolo ‘Cattive abitudini’, sarà l’atmosfera tipica di Halloween a prendersi la scena e soprattutto a generare forte apprensione nei protagonisti. Diversi casi arriveranno presso il pronto soccorso ma ad attirare l’attenzione in particolare di Hannah sarà il caso di una donna incinta e già madre di un bambino affetto da autismo. Nel frattempo, Charles e Jackie si troveranno nuovamente faccia a faccia con idee letteralmente opposte su un caso particolarmente spinoso.

Anticipazioni Chicago Med 10, puntata 23 luglio 2025: Frost e Archer, corsa contro il tempo!

Le anticipazioni Chicago Med 10 per la puntata di questa sera – 23 luglio 2025 proseguono con l’episodio Non ti scordar di me; al centro della scena troveremo Goodwin che dopo le oscure minacce ricevute è riuscito ad ottenere una tutela ulteriore dalle forze dell’ordine ed è ora sorvegliato a vista. Nel frattempo, Frost e Archer tenteranno di salvare la vita dei diversi feriti arrivati da un campo disciplinare improvvisamente colpito da una frana.

Chicago Med 10, dove e quando vedere i nuovi episodi in diretta streaming

Colpi di scena ed emozioni in divenire; un appuntamento da non perdere quello di questa sera – 23 luglio 2025 – in prima serata su Italia 1. Tre nuovi episodi di Chicago Med 10 disponibili anche in diretta streaming mediante la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.