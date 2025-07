Anticipazioni Chicago Med 10 seconda puntata, cosa accadrà nella serie? Ripley e Charles alle prese con un caso spinoso

Dopo le emozioni della prima puntata della decima stagione di Chicago Med 10, le novità non finiscono qui, così come le sorprese. La serie campione di ascolti in America torna a essere proposta su Italia Uno dopo i tre episodi apprezzati nella puntata di questa sera. Secondo le anticipazioni Chicago Med 10 ci saranno grandi colpi di scena anche nel corso della seconda tornata di episodi, più nel dettaglio troveremo Ripley e Charles fare i conti con un caso particolarmente spinoso nel primo episodio della serata, Linee sfocate.

Al pronto soccorso si rivedrà un volto già conosciuto dalla squadra di medici, Ripley e Charles si ritroveranno a fare i cont con una donna con una patologia rara e complessa, che necessiterà grande attenzione. Nel secondo episodio in onda nella puntata del 23 luglio 2025, invece, l’ospedale verrà invaso dopo la notte di Halloween che ha causato non pochi problemi. Hannah darà una mano a una paziente con un figlio autistico, mentre Charles farà i conti con la collega Jackie riguardo a un difficile caso di origine psichiatrica che necessiterà degli aggiustamenti e valutazioni molto approfondite.

Anticipazioni Chicago Med 10, le novità della serie

Ancora prima della produzione di Chicago Med 10 era stata annunciata una grossa novità riguardo al cast di una delle serie medical più amate degli ultimi anni. Prima delle riprese di Chicago Med 10 è stato annunciato l’addio di Dominic Rains, interprete del dottor Crockett Marcel.

Altri ingressi nel cast sono invece quelli di Darren Barnet nei panni del dottor John Frost, specializzando di pediatria, Sarah Ramos che invece indossa il camice della dottoressa Caitlin Lenox, che hanno contribuito certamente a portare una ventata di freschezza alla serie medical.

