Anticipazioni Chicago Med 6, puntata 12 agosto/ Arriva il dottor Dean Archer

Il prossimo appuntamento con Chicago Med 6 andrà in onda venerdì 12 agosto su Italia 1. Settimana prossima, infatti, l’appuntamento con la serie tv salta per lasciare spazio alla partita del primo turno di Coppia Italia tra Sampdoria e Reggina. Tra due settimana dovrebbero andare in onda tre nuovi episodi – salvo cambi di programmazione – della sesta stagione di Chicago Med. Ecco le anticipazioni. Nel settimo episodio dal titolo “Il meglio è il nemico del bene” Crockett e Natalie prendono in carico un paziente che fa fatica a respirare, ma non si tratta di COVID. I due scoprono che l’uomo ha un tumore ai polmoni e che gli resterà un anno di vita: l’uomo decide di sposare il suo compagno e chiede ai due medici di fargli da testimoni. Ethan si sente male sul lavoro: Chi rivela ai colleghi di essere stato operato alla cistifellea la mattina stessa, ma subito dopo l’intervento si è recato in ospedale.

Chicago Med 6, anticipazioni prossimi episodi

Nell’ottavo episodio di Chicago Med 6 dal titolo “Padri e madri, figlie e figli” Natalie trova sua madre a terra e chiama un’ambulanza. Le viene diagnosticata un’insufficienza cardiaca e Will le propone di entrare nel programma di sperimentazione del farmaco contro le cardiopatie. Ethan assume un nuovo medico al pronto soccorso, il suo ex insegnante dell’esercito Dean Archer. Daniel è alle prese con la figlia Anna, che non vuole partire per l’Arizona con la madre Susan. Il medico discute con la ex moglie, che alla fine parte da sola lasciando la figlia con il padre a Chicago. In “Ossessione” un’apparente polmonite si trasforma in una sfida per il dottor Choi: un uomo mostra sintomi a prima vista indipendenti l’uno dall’altro.

