Anticipazioni Chicago Med 7, puntata 10 agosto 2023/ Pamela si opera alla mano?

Chicago Med 7: anticipazioni puntata 10 agosto

Giovedì 10 agosto, alle alle 23 su Italia 1, torna l’appuntamento con Chicago Med. La serie tv, spin-off di Chicago Fire in onda oggi, a partire dalle 21.20, con due nuovi episodi e Chicago PD che, invece, viene trasmesso sempre da Italia 1, il venerdì in prima serata, racconta le vicende dei medici e di tutto il personale medico dell’ospedale di Chicago. La serie, giunta alla settima stagione, continua ad appassionare il pubblico non solo per i casi che vengono raccontati, ma anche per le vicende personali dei protagonisti che si intrecciano spesso a quelle dei pazienti.

Il cast di Chicago Med che resta una delle serie tv più amate non solo dal pubblico italiano, ma anche da quello mondiale, è composto da: Nick Gehlfuss è il dottor Will Halstead, Brian Tee è il dottor Ethan Choi, Marlyne Barrett è la capo infermiera Maggie Campbell, S.Epatha Merkerson è Sharon Goodwin, Oliver Platt è il dottor Daniel Charles, Guy Lockard è il dottor Dylan Scott, Kristen Hager è la dottoressa Stevie Hammer, Steven Weber è il dottor Dean Archer, Jessy Schram è la dottoressa Hannah Asher (dall’episodio 16) e Sarah Rafferty è la dottoressa Pamela Blake.

Chicago Med 7, anticipazioni episodi 10 agosto

Nel primo episodio della nuova puntata di Chicaho Med 7 in onda questa sera dal titolo “Rapporti personali“, Dylan aiuta di un boss della mafia serba mentre Crockett e Blake salvano la vita ad una bambina impiantendole una parte del fegato della nonna. Per Ethan il momento di affrontare il segreto che il padre gli ha nascosto per tutta la vita mentre Will e Vanessa curano un amico di Maggie delle superiori.

Nel secondo episodio dal titolo “Mentire non protegge la verità“, Pamela dovrebbe operarsi ad una mano ma non è convinta e prende tempo. Ethan e Dylan curano Sam un poliziotto rimasto ferito durante una retata mentre Vanessa è alle prese con il caso di Lydia, una speaker motivazionale che presenta vari disturbi a cui nessuno ha mai dato una risposta nonostante si sia sottoposta a diversi esami. A scoprire la verità sul suo caso sarà il dottor Charles.

Come vedere in diretta streaming Chicago Med 7

Chicago Med 7 viene trasmesso ogni giovedì, in seconda serata, su Italia. Contemporaneamente alla diretta televisiva, Mediaset Infinity, grazie al sito e all’applicazione, mette a disposizione dei fan della serie tv anche la diretta streaming che permette di vedere i vari episodi, compresi anche quelli già trasmessi in tv.











© RIPRODUZIONE RISERVATA