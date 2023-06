Anticipazioni Chicago Med 7, puntata 22 giugno 2023/ Will e Dylan si occupano di un nuovo caso

Chicago Med 7, nuova puntata questa sera su Italia1

Anche questa sera va in onda una nuova puntata di Chicago Med 7, il medical drama di Italia1 trasmesso subito dopo il doppio appuntamento con Chicago Fire. Tornano in seconda serata le avventure dei dottori di Chicago, sempre in prima linea per aiutare i pazienti e salvaguardare la loro salute.

New Amsterdam 5: anticipazioni terza puntata 21 giugno 2023/ Confronto tra Max e Warren

Tra questi troviamo il dottor Will Halstead (interpretato da Nick Gehlfuss), il dottor Ethan Choi (Brian Tee), la capo infermiera Maggie Campbell (Marlyne Barrett) e Sharon Goodwin (S.Epatha Merkerson).

Anticipazioni Chicago Med 7: il doppio appuntamento di questa sera

Ecco le anticipazioni della nuova puntata di Chicago Med 7, riportate da TvBlog. Nell’episodio 7×09, intitolato Un regalo inaspettato, il test anti-droga di Vanessa risulta negativo. Jess propone a Will di far acquistare dall’ospedale il Vas-Come e Will registra tutto pensando di rivolgersi all’FBI. Will e Dylan si occupano di Lily, una bambina di pochi mesi che da qualche giorno vomita. Blake e Crockett riescono a eseguire con successo un trapianto di fegato a Reuben. Stevie e Vanessa si occupano di Eve che ha contratto il tifo da una pulce. Archer si occupa di Liddell, un ragazzo che si è lanciato davanti a un autobus. Charles parla con lui e capisce che non ha tentato il suicidio ma dietro si nasconde una patologia.

Delitti in Paradiso 12: anticipazioni prima puntata 21 giugno 2023/ Nuovo caso per l'ispettore Parker

Nell’episodio 7×10, intitolato Nessuna buona azione resta impunita… a Chicago, si complica il caso di Stevie. Blake e Crockett si occupano di Lawrence, a cui serve un trapianto di rene. Il figlio Luke potrebbe essere un donatore ma ha problemi mentali e quindi cercano una terapia alternativa. In ospedale arriva Randall Shentu, il responsabile della conformità, convocato dal Consiglio. Maggie viene convocata dalle Risorse Umane che indagano su come ha conosciuto Vanessa. Goodwin viene esclusa dalla riunione di bilancio del Consiglio. Vanessa ha in cura Claudia, una ragazza disidratata che prende dei diuretici per dimagrire che le ha fornito sua madre. Archer opera Keith, rimasto gravemente ferito in un incidente d’auto ma dopo l’intervento il paziente è in stato di morte cerebrale.

PESCI PICCOLI/ La serie The Jackal sul mondo della comunicazione con risate garantite

Chicago Med 7: dove vederlo in tv e in streaming

La nuova puntata di Chicago Med 7 andrà in onda questa sera in seconda serata su Italia1, a partire dalle ore 23.00 circa. In streaming è possibile vederla sulla piattaforma di Mediaset Infinity.











© RIPRODUZIONE RISERVATA