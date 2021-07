Anticipazioni Chicago P.D. 7, 30 luglio/ Episodi 8, 9, 10: Halstead si sente in colpa

Chicago P.D. 7 torna venerdì prossimo con i nuovi episodi della settima stagione. Il prossimo 30 luglio, dunque, su Italia1 andranno in onda gli episodi 8, 9 e 10 della serie, con diversi colpi di scena pronti a scombussolare le dinamiche narrative della storia. Le anticipazioni delle puntate inedite rivelando che ancora volta Voight sarà alle prese con dei problemi legati ad un episodio che lo coinvolgerà in prima persona. Cosa sarà successo di così grave da sconvolgerlo? Negli episodi intitolati Nessun rimpianto, L’assoluzione e Compassione avremo tutte le risposte. Ma il caso di Voight non sarà l’unico ovviamente. Ad animare la serie ci saranno altri accadimenti piuttosto gravi, come il ritrovamento del cadavere di una malcapitata.

Anticipazioni Chicago P.D, 7, 30 luglio: cosa succede negli episodi 8,9 e 10?

Le anticipazioni di Chicago P.D. rivelano che una donna viene trovata uccisa. Dopo alcuni approfondimenti i nostri protagonisti scoprono che c’è un collegamento con un’altra donna, scomparsa da quasi dieci anni. Halstead, intanto, sta malissimo: è alle prese con forti sensi di colpa e cerca di rendersi utile nei confronti di Angela e Bobby. Per puro caso viene però coinvolto in un terribile rapimento. Nel frattempo Voight decide di lasciare libera Angela, purché non racconti la verità sul defunto marito Marcus.

