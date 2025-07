Anticipazioni Chicago PD 12: prima puntata stasera 14 luglio 2025

Debutto importante questa sera, lunedì 14 luglio 2025, per Chicago PD 12, la dodicesima stagione dell’amatissima serie spin off di Chicago Fire, che torna in onda su Italia 1 a partire dalle ore 21.25. Tornano protagoniste sul piccolo schermo le indagini dei poliziotti operanti nel distretto 21 del Dipartimento di Polizia di Chicago, e non mancheranno i colpi di scena e i nuovi casi da seguire e da affrontare, alla ricerca dei criminali più pericolosi della città.

Entrando nel dettaglio delle anticipazioni, riportate da un comunicato stampa sul sito di QuiMediaset, scopriamo insieme cosa accadrà nella prima puntata di Chicago PD 12 in onda questa sera. Il primo episodio s’intitola Responsabilità personale e racconta la misteriosa morte di tre uomini in una casa di spaccio, con il testimone oculare Rabbit che non proferisce parola a riguardo. Intanto Voight, dopo aver sfiorato la morte, insiste per lavorare da solo nei casi e a ritmi serratissimi, senza condividerli con la squadra, e questo preoccupa tutti.

Anticipazioni Chicago PD 12: Martel ferita durante un’aggressione

Proseguendo con le anticipazioni Chicago PD 12 di stasera, lunedì 14 luglio 2025, il secondo episodio s’intitola Sangue sulla divisa e vede protagonista una caccia all’uomo in seguito ad una lite domestica. Ruzek e Martel rimangono coinvolti e Martel viene ferita da un proiettile; Ruzek si immerge nella scena del crimine e trova due corpi a terra, incluso quello di Denise. L’aggressore si scopre essere Roy Darrow, marito di Denise, che durante la fuga ha portato via con sé anche un bambino di 2 anni.

Nel terzo e ultimo episodio di serata, intitolato Segnale di spegnimento, si indaga sull’aggressione da parte di una banda di criminali ad alcuni dipendenti di un negozio. A voler aiutare le autorità nelle indagini è l’unica rimasta illesa, la manager Diane, che tuttavia è in stato confusionale a causa dello shock subito e che per questo motivo verrà aiutata dalla psicologa forense.