Anticipazioni Chicago PD 12 prossima puntata: cosa succederà lunedì 21 luglio 2025

Chicago PD 12 ha preso il via questa sera su Italia 1 con la prima attesissima puntata, che ha segnato il ritorno sul piccolo schermo della fortunata serie made in America e spin off della celebre Chicago Fire. La dodicesima stagione della serie si è aperta con il ritorno di Voight e della sua squadra sulle scene del crimine: sia l’unita d’intelligenze che l’unita di pattuglia sono nuovamente impegnate nella lotta contro l’illegalità a Chicago, alla ricerca dei criminali che si aggirano per le strade della città.

Dopo il debutto di questa sera, andrà in onda una nuova puntata di Chicago PD 12 prossima settimana, lunedì 21 luglio 2025; che cosa rivelano le anticipazioni riportate sui siti internazionali a tal riguardo? Nel primo episodio della prossima puntata, intitolato È tornato, riaffioreranno vecchi e dolorosissimi ricordi nella mente di Voight. Il procuratore distrettuale aggiunto Chapman collaborerà infatti con l’unità di Intelligence in un’indagine che coinvolge uno stupratore seriale, che era sfuggito allo stesso sergente tantissimi anni prima…

Anticipazioni Chicago PD 12 prossima puntata: Burgess messa alla prova

Proseguendo con le anticipazioni della prossima puntata di Chicago PD 12, in onda il prossimo lunedì 21 luglio 2025, il secondo episodio s’intitola Acqua e miele e mette in risalto alcune divergenze di vedute tra Cook e il suo partner. Durante un temporale epocale, infatti, l’agente riceve il sostegno dell’unità di Intelligence quando lei e il suo partner si ritrovano in disaccordo in merito ad un’indagine.

Infine nel terzo episodio della prossima puntata, intitolato Pedine, sarà protagonista Burgess che ha l’obiettivo di avanzare in carriera e fare importanti progressi ma, durante un caso specifico, verrà messa duramente alla prova. Ricordiamo che la prossima puntata di Chicago PD 12 andrà in onda il prossimo lunedì, 21 luglio 2025, come sempre in prima serata su Italia 1.

