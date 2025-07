Anticipazioni Chicago PD 12 prossima puntata, in onda lunedì 28 luglio 2025: Torres ripensa alle sue trasgressioni, la squadra scopre la verità su di lui

Per tutta l’estate Chicago PD 12 terrà compagnia ai telespettatori di Italia 1 con la dodicesima stagione dell’amatissima serie, spin off di Chicago Fire, che ha preso il via la scorsa settimana con la prima attesissima puntata. Prossima settimana, più precisamente il prossimo lunedì 28 luglio 2025, sempre in prima serata su Italia 1 a partire dalle ore 21.20 circa, andrà in onda una nuova puntata: nuovi casi e indagini da affrontare per il sergente Voight e tutta la squadra del distretto, sempre in lotta contro la criminalità che si aggira per le strade di Chicago.

Scopriamo ora nel dettaglio le anticipazioni Chicago PD 12 della prossima puntata, che sarà composta da 3 episodi nuovi di zecca. Come riportano i siti internazionali, l’episodio 7 s’intitola Rimorso proprio perché ha come protagonisti i ripensamenti di Torres in materia sentimentale: l’agente è infatti ossessionato dalle sue precedenti trasgressioni, in particolare per il sentimento nutrito nei confronti della sua informatrice Gloria Perez. Per Cook, intanto, c’è grande lavoro da fare dal momento che assumerà un incarico sotto copertura piuttosto impegnativo.

Anticipazioni Chicago PD 12 prossima puntata: viene a galla la verità su Torres

Entrando nel merito delle anticipazioni Chicago PD 12 della prossima puntata, che andrà in onda lunedì 28 luglio 2025, l’episodio 8 s’intitola Penitenza e vede come protagonista nuovamente Torres. C’è infatti un segreto che il poliziotto continua a tenere nascosto e che alla fine verrà a galla, quando l’unità scoprirà la verità a riguardo; nel frattempo le attenzioni del vice capo Charlie Reid saranno tutte concentrate sull’unità d’intelligence…

Infine nel terzo e ultimo episodio della prossima puntata, il numero 9, intitolato Amici e famiglia, l’unità d’intelligence è impegnata in una importantissima indagine su un rapimento e dovrà affrontare alcuni imprevisti blocchi amministrativi. Cook deciderà così di rivolgersi alla sua famiglia…